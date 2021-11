Koronavírus :: 2021. november 20. 20:01 ::

Rusvai: nem lesz szükség oltásra, ha előbb elégszer oltakozunk - két új gyógyszer is várható még idén

Két új gyógyszert várhatóan még idén engedélyezni fognak.



Hétfőtől előzetes időpontfoglalás nélkül is felvehető a vakcina 101 kórházban.

Magyarországon is telítődnek a kórházak, egyre több koronavírusos beteget ápolnak, és a napi új fertőzöttek száma is jelentősen növekszik. Ezért a kormány szigorításokat jelentett be, amelyek közül a legtöbb ember által érzékelhető a péntek éjféltől ismét kötelező maszkviselés a zárt helyeken. Hétfőn pedig oltási hét kezdődik, és az országos tiszti főorvos megfogalmazása szerint még soha nem volt ennyire fontos a koronavírus elleni vakcina felvétele, mint most.

Elképzelhető azonban, hogy a koronavírus elleni védőoltásokat hamarosan már nem lesz létszükséglet beadni,

de ehhez az átoltottságnak előbb olyan szintre kell ugrania, ami már megnyugtató mértékben gátolja a vírus terjedését, véli Rusvai Miklós.

Ennek eredményeként egyszer az emberiség eljuthat oda, hogy a Covid-vakcina beadásának kérdése a korábbi, influenza elleni védőoltásokkal azonos megítélés alá esik majd, de addig mindenképpen szükséges a harmadik oltás felvétele – hangsúlyozta a Karc FM műsorában az állatorvos.

A szakember szerint két új gyógyszert várhatóan már ebben az évben engedélyezni fognak, és rohamléptekkel halad a gyermekek számára készülő védőoltás fejlesztése is. A fő cél most az, hogy a kórházak el tudják látni a feladatukat, az oltással pedig minél laposabbá váljon a járványgörbe.

A magyar társadalom védettsége jelenleg közepesnek mondható, a két-három hét múlva várható tetőzés előtt ezen kell javítani

– tette hozzá Rusvai Miklós.

(Index)