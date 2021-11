Koronavírus :: 2021. november 22. 10:19 ::

100%-os átoltottság esetén tényleg vége lenne az egésznek?

Mert ugyebár jelenleg ez a hivatalos propaganda, ha megvan a teljes átoltottság, akkor viszlát, maszk, viszlát, korlátozás, viszlát, koronavírus. Hogy persze korábban más ígéretek voltak, amelyek aztán jótékonyan módosultak, az más kérdés… Most azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megnézzünk egy olyan „állatorvosi lovat”, ahol már megvalósult a teljes átoltottság. Ha úgy volna, hogy ott megszűnt minden, tulajdonképpen a Kuruc.info történetének legrövidebb cikkét jegyezném, és írnám, igen. De nem.

Mert van egy szeglete a bolygónak, ha nem is túl nagy, de mégis 100%-os az átoltottság, mégpedig Gibraltáron. És láss csodát, mégis drasztikusan emelkednek a fertőzések. Az Ibériai-félsziget déli részén található kis brit enklávéban a beoltottak aránya 119 százalék (!), azaz a felnőtt lakosság 100%-a be van oltva, és egy jelentős kisebbség pedig már megkapta a harmadik oltást is. Mindazonáltal október óta a Covid-esetek száma folyamatosan növekszik. Bár a kórházi nyomás minimális, sajnos elhunytak is vannak.

Itt álljunk meg egy pillanatra, ebből levonható először is az a következtetés, hogy az oltás mégsem golyóálló mellény, nem pattan le róla a vírus, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, természetesen az oltottak is megfertőződhetnek. Így hát a fertőzésszám tud növekedni ilyen átoltottság mellett is. De ha elfogadjuk azt is, amit szintén ők mondanak, hogy rendben, el tudja kapni és tovább is tudja adni az oltott is a vírust, de mégiscsak megvéd a halálos kimeneteltől (ezt láthattuk azért sok helyen, hogy nem teljesen igaz, de ez most nem ide tartozik), akkor ugyan mi ok lenne a további korlátozásokra? E logika (tehát az ő logikájuk) alapján, Gibraltáron el is felejthetnék a korlátozásokat.

És láss csodát újra, nem ez történik…

Ebben a helyzetben a kormány mégis úgy döntött, hogy új korlátozásokat vezet be a társadalmi életben. Ezek az intézkedések egyelőre a tömegrendezvények felfüggesztésére, a beltéri maszk viselésére és a csoportos összejövetelek tiltására vonatkoznak, később ezeknél komolyabb korlátozásokra is lehet számítani, ha az új esetek száma nem csökken. A gibraltári lakosság értetlenül áll a dologhoz, hiszen nekik azt mondták, hogyha beoltatják magukat, akkor az efféle intézkedéseknek egyszer és mindenkorra végük lesz. A kormányok minden országban éjjel-nappal azt szajkózzák, hogy minél több állampolgár van beoltva, annál kevesebb a fertőzött és annál kevesebb a kórházi ápolt, Gibraltáron azonban teljes az átoltottság (elvileg), így már nem tudni, hogy kire lehet ujjal mutogatni a Covid-esetszámok miatt.

Ne legyenek illúzióink, legalábbis igencsak reális veszélye van annak, hogy akár nálunk, akár Európa-szerte jóval magasabb átoltottságnál is foganatosítani fognak korlátozásokat. Ahogy egyébként korábban is megszegték ígéreteiket, nem kell harmadik oltás, nem lesz negyedik hullám, emlékszünk ezekre, úgy igencsak naiv ábrándozás azt gondolni, ezúttal betartják, amit mondtak.

A kérdés már csak az, hogy akkor mégis mikor lesz ennek az egész őrületnek vége? Mert olyan nem lesz, hogy soha senki nem kapja el a vírust (akármelyik másikat is, persze), hogy nem kerül egyetlen ember sem kórházba, és halálozások is lesznek, ez sajnos velejárója az életnek… De most már velejárója lesz életünknek a sok értelmetlen korlátozás, amelyet ugyan a vírusra hivatkozva hoznak meg, de valami egészen más van a háttérben?

Az elmúlt hétvégén, ahogy Budapesten tüntetett a Mi Hazánk, úgy Európa-szerte voltak hatalmas tömegeket megmozgató tiltakozások az oltás kötelezővé tétele és a lezárások ellen. Európa gondolkodni képes fele forrong, és valóban: nincs már út, csak az ellenállás!

Lantos János – Kuruc.info