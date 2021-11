Koronavírus, Külföld :: 2021. november 30. 14:00 ::

Görögországban is fokozódik a helyzet

Bár Orbán Viktortól tudjuk, hogy Izrael az oltásvilágbajnok, így maximum mi csupán Európa bajnokai lehetünk, érdemes kicsit Dél-Európára tekinteni, Görögországra. Lehet, hogy a zsidók bajnoki címére törnek? Ugyanis eddig úgy tartottuk, és ezt szintén Orbántól tudjuk, hogy Ausztria a minta, onnan kell másolni a szigorító intézkedéseket, de lehet, hogy most a görögök is adtak neki egy-két jó tippet…

Már a közelmúltban is olvasni lehetett, hogy további korlátozásokat vezetnek be Görögországban a koronavírus ellen be nem oltott állampolgárokkal szemben, mivel még mindig magas a fertőzés aránya, jelentette ki pár napja Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök.

Egy ideje már csak a beoltott emberek léphetnek be a fedett nyilvános helyiségekbe, a mozikba, színházakba, bárokba, tavernákba, fodrászatokba és edzőtermekbe - mondta a politikus az állami rádióban. Eddig az oltatlanok is bemehettek ezekre a helyekre, ha 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszt-eredményt mutattak fel. A kormányfő elmondta, hogy minden 60 éves és idősebb embernek legkésőbb hét hónappal a második oltás után harmadik emlékeztető oltást kell kapnia, hogy oltási bizonyítványa érvényes maradjon. A görög vezető hozzátette, javasolni fogja az Európai Bizottságnak, hogy tegye ezt az egész Európai Unióra kiterjedő normává.

Egyébként a mintegy 11 milliós ország lakosságának körülbelül 61 százaléka kapta meg az összes szükséges oltást, jóllehet a hatóságok korábban azt remélték, hogy ez az arány őszre eléri a 70 százalékot, de nem történt meg, és úgy tűnik, nem elégszenek meg a fentebb kifejtett korlátozásokkal.

Most már nem elég a korlátozás és a diszkrimináció, jönnek a büntetések!

Január 15-éig minden 60 évesnél idősebb görögnek be kell oltatnia magát, különben havi 100 euró a büntetése - írja Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök Twitteen.

Arról egyelőre nincs információ, ez szabálysértésnek, bűncselekménynek számít-e. Vagy ha valaki nem fizeti be, milyen módon hajtják be, végrehajtóval, vagy esetleg le is kell ülni… De persze nyilván van Görögországban is egy-két celeb megmondóember (akárcsak nálunk), aki azt mondja, „nem kötelező az oltás, csak így meg úgy…”

L. J. – Kuruc.info