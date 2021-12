Koronavírus, Külföld :: 2021. december 2. 09:05 ::

Akár 7200 eurós bírságot is kaphatnak az oltatlanok Ausztriában

December 6-án szavazhatják meg a kötelező oltásról szóló törvényt Ausztriában - a kiszivárgott tervezet szerint akár 7200 euróra is megbüntethetik az oltatlanokat februártól - írja a Die Presse nyomán az EuroNews.



Forrás: Fb/Bundeskanzleramt Österreich

Ausztria február elsejétől kötelezővé teszi a koronavírus elleni oltás beadását. A Die Presse birtokába jutott tervezet szerint egyedül azok mentesülhetnek ez alól, akik egészségügyi okok miatt nem kaphatnak oltást. Mindenki más számára kötelező lesz, aki pedig ennek ellenére nem oltatja be magát, azt 7200 euróra, azaz durván 2,6 millió forintra is megbüntethetik. Azt még nem tudni, hogy a betegségen átesettek a beoltottakkal egy kategóriába kerülnek-e, és a harmadik vagy további oltásokkal kapcsolatban sincs információ.

A tervezet szerint a kötelező oltás nemcsak az osztrák állampolgárokra, hanem mindenkire vonatkozik, aki állandó lakhellyel rendelkezik Ausztriában. Aki nem hajlandó eleget tenni kötelezettségének, azt beidézik, ha pedig nem jelenik meg, 3600 eurós bírságot kapnak. Ez a bírság akkor mehet fel a már említett 7200 euróra, ha a kötelező oltás figyelmen kívül hagyása mellett "komoly veszélynek tesznek ki más személyeket", illetve továbbra is figyelmen kívül hagyják a rendelkezést.

Aki ezek után sem oltja be magát, annak sorsa kérdéses. Bár az első hírek börtönről is szóltak, azt egyelőre nem tisztázza a tervezet, mi történik azokkal, akik a súlyos bírság után sem oltatják be magukat. Az egyik javaslat szerint a büntetések félévente megismételhetők lennének.