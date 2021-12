Koronavírus :: 2021. december 21. 18:44 ::

Szigorították az Ausztriába utazók határátlépését

Szigorított határátlépésre kell készülniük az Ausztriába utazóknak - hívta fel a figyelmet a rendőrség kedden a honlapján.

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint a december 20-ától hatályos, szigorúbb beutazási szabályok értelmében csak azoknak nem kell karanténba vonulniuk, akik rendelkeznek két oltásról szóló oltási igazolással, vagy 180 napnál nem régebbi gyógyultsági igazolással. Továbbá ezek mellett bemutatják egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredményt, vagy a harmadik, frissítő oltás felvételének igazolását.

Azon beutazónak, akinek nincs negatív teszteredménye vagy emlékeztető oltása, kötelező a regisztráció, és haladéktalanul tíznapos karanténba kell vonulniuk. A karantén egy negatív teszteredmény bemutatásával szűnik meg - tették hozzá.

Az oltással nem rendelkezők számára szintén kötelező a regisztráció, ők tíznapos karanténba kerülnek. A karantént akkor lehet elhagyni és befejezettnek tekinteni, ha legkorábban a beutazást követő ötödik napon újabb PCR-tesztet végeznek, és annak eredménye negatív - ismertették.

A védőoltás meglétének igazolása vagy a betegségből történő felgyógyulást igazoló tanúsítvány bemutatásának kötelezettsége általánosságban nem vonatkozik azokra, akik "az élet vagy egészség veszélyeztetése nélkül nem olthatók be", a terhes nőkre, a diplomataigazolvánnyal rendelkezőkre, továbbá azok alkalmazottaira és a velük egy háztartásban élőkre, valamint azokra, akik munkaviszonyból eredő kötelezettségeik teljesítése miatt nemzetközi szervezetekhez történő belépésre jogosultak - közölte az ORFK.

A közlemény kitér arra is, hogy a felnőtt felügyeletében és kíséretében utazó 12 éven aluliakra is ugyanazon karantén- és regisztrációs kötelezettségek érvényesek, mint az őket kísérő nagykorúakra. "Ha a felnőtt számára előírt karanténkötelezettség véget ért, a kiskorú is szabadul a karanténból" - fogalmaztak.

A 12 éven felüli gyermekek esetében az iskoláskorúak úgynevezett "Ninja Pass" dokumentuma alkalmazható a beutazásnál. Az ingázók jelenlegi, változatlan feltételekkel léphetnek be december 20. után is - írták.