Újabb ritka mellékhatást sejtenek az AstraZeneca oltóanyagánál

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakemberei a napokban javaslatot tettek arra, hogy egy újabb mellékhatással egészítsék ki az AstraZeneca koronavírus elleni oltáshoz kapcsolódó listát. A Reuters beszámolója szerint a szérum egy alapvetően ritka megbetegedést, a gerincvelőt érintő gyulladást okozhat. Az EMA 2021 októberében hasonló figyelmeztetést adott ki az egydózisú Johnson & Johnsonnal kapcsolatban is, írja a hvg.

Az úgynevezett transzverzális myelitis a gerincvelő szürke- és fehérállomány gyulladását jelenti. A megbetegedés rendkívül ritka, egymillió emberből 1–5 ilyen megbetegedést regisztrálnak a szakemberek. A gyulladással a karok és a lábak gyengesége, a húgyhólyag és a bélrendszer működésének zavara, illetve szenzoros tünetek jelentkezhetnek.

Az EMA szakemberei szerint a két oltás, valamint a megbetegedés között ok-okozati összefüggés áll fenn. Ugyanakkor hozzátették: a védőoltás előnyei még így is messze túlszárnyalják az esetleges kockázatokat. Arról nem is beszélve, hogy ilyen megbetegedést ritka esetben a koronavírus-fertőzés is okozhat: 2021 áprilisában az amerikai Houstoni Metodista Kórház tudósai publikáltak egy kutatási eredményt, ami azt mutatja, a fent említett gerincvelő-gyulladás szintén előfordulhat, ha valakit megfertőz a Covid–19.

Az Európai Gyógyszerügynökség azt nem közölte, hogy összességében hány ilyen megbetegedést jelentettek az oltások beadása után, azt viszont igen, hogy a transzverzális myelitis mint ismeretlen gyakoriságú mellékhatás szerepel az AstraZeneca betegtájékoztatójában.