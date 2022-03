Koronavírus :: 2022. március 14. 18:58 ::

A koronaőrület nem ér véget

Bár az orosz-ukrán háború miatt erről manapság már nem esik szó, és a kormány a Mi Hazánk folyamatos követelésére, tüntetéssorozatára visszavonta a Covid-intézkedések nagy részét, hozzáfűzöm, azért nem mindet, mégsem csinálhatunk úgy, mintha pont került volna a történet végére. Mégpedig nagyon nem!

Egyrészt tudjuk, hogy ezek nem őszinte lépések voltak a kormány részéről, biztosak lehetünk benne, hogy ez továbbá azért is történt, mert pár hét múlva választások lesznek, és a választások után, ősszel újra visszahoznák az értelmetlen intézkedéseket. De nem csak ők, a balliberális oldal is, ebben is teljesen biztosak lehetünk. Valós információ az is, hogy több millió oltást rendeltek be őszre, úgyhogy senki ne higgye, hogy ezzel véget ért az egész koronaőrület.

Másrészt viszont cinikus is a kormány, hogy úgy tesz, mintha eddig semmi nem történt volna. És a munkájukat vesztett sok ezer honfitársunkkal mi lesz? Sokak közülük nem találtak a mai napig állást, vagy csak olyat, ami nem végzettségüknek megfelelő! Súlyos egzisztenciális válságba kerültek nagyon sokan! Követelnünk kell éppen ezért, hogy őket maradéktalanul kártalanítsa a kormány azért, mert a diktatórikus intézkedéseiknek köszönhetően elveszítették munkájukat!

Mi nem feledjük őket, és emlékeztetni fogjuk a kormányt arra, hogy kötelessége erkölcsi és anyagi értelemben is a jóvátétel! Igazságot a kötelező oltás miatt kirúgott magyar munkavállalóknak!

- A politikai boszorkánykonyhában most éppen arra jöttek rá, hogy a főzésre szánt békáknak (Önökről van szó, kedves szavazó állampolgárok) most csak túl gyorsan forralták a vizet, és félő volt, hogy tömegesen ugrálnak ki az üstből, így visszahűtik a kondért langyosra - fogalmaz Szakács Árpád Új járványtól és kísérleti oltástól nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem c. írásában találóan.

- Amíg a két nagy fehér civilizáció porig rombolja egymást, addig a machinátorok felkészülhetnek a háború utáni időkre, az újabb járványokra, az újabb kísérleti oltásokra, ami nyilván már biztosan hatásos lesz, ha már az eddigiek nem voltak azok - utal az orosz-ukrán háborúra, s sajnos ebben is van igazság.

Úgyhogy, ahogy mondani szokás, készüljünk fel minden eshetőségre.

Lantos János - Kuruc.info