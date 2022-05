Koronavírus, Anyaország :: 2022. május 5. 09:15 ::

Nemsokára már a csecsemőket is oltanák koronavírus ellen

A Moderna benyújtotta engedélyeztetésre az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) 6 hónapos és 6 év közötti gyermekeknek szánt koronavírus elleni védőoltását. Duda Ernő virológus-immunológus az Indexnek azt mondta, amennyiben a vakcina megkapja az uniós és a hazai gyógyszerfelügyeleti szervek jóváhagyását, akkor minden további nélkül beolthatóak vele az ilyen kiskorú gyermekek is.



Egy csecsemő koronavírus elleni oltást kap 2020. szeptember 9-én Gázában (fotó: Ashraf Amra/Anadolu Agency/Getty Images)

A Moderna Kanadában és az Egyesült Államokban végzett klinikai tesztjébe 6700 kisgyermeket vont be, közülük 4200-an 2 és 6 év közöttiek, 2500-an 6 hónapos és 2 év közöttiek voltak.

A vizsgálatok alapján "robusztus neutralizáló antitestválasz jelentkezett" a 6 hónapostól 6 éves korig terjedő korosztályban, miután beoltották őket a 2 dózisból álló primer oltási sorral a koronavírus elleni mRNA–1273 védőoltásból. A biztonságosság szempontjából is kedvező eredmények születtek – áll a Moderna közleményében.

Enyhe és mérsékelt mellékhatásokat jelentettek, az esetek többségében láz vagy hőemelkedés formájában: a 6 hónap és 2 év közöttieknél 17 százalékban, a 2–6 év közötti gyerekeknél 14,6 százalékban észleltek 38 ℃ feletti lázat.

Nem túl korai...

Duda Ernő virológus-immunológus, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritusa szerint nem túl korai a csecsemők koronavírus elleni oltása, mivel az első kötelező oltást már az újszülötteknek beadják, a BCG elleni vakcinát 6 hetes korukig. Az eddigi tapasztalatok és a kutatások is azt igazolják, hogy a gyermekek jobban reagálnak az oltóanyagra, a felnőttekhez képest kisebb dózist kapnak, ami aktívabb immunválaszt eredményez náluk. Kevesebb és kisebb oltási reakció jelentkezett náluk, mint a felnőtteknél: a szúrás helyén enyhe, gyorsan múló fájdalom, karzsibbadás, láz és fejfájás alig fordult elő.

Azt, hogy szükséges-e oltatni a gyermekeket, elsősorban a fertőzöttségi adatok fogják meghatározni. Bár most úgy tűnik, hogy véget ért a járvány, de ez egyelőre egy hiú ábránd, a korlátozások feloldása miatt akár még májusban is nőhetnek a fertőzöttségi számok, ahogy ezt látjuk New Yorkban vagy Nagy-Britanniában. Ősszel, a felső légúti megbetegedések időszakában új erőre kaphat a koronavírus, de akár jöhet egy súlyosabb panaszokat okozó variáns is.

„Az omikron ugyan enyhe tüneteket okoz a felnőtteknél, de több gyermek kerül kórházba, mint a korábbi variánsoknál. Az igazsághoz tartozik, hogy amíg lázas betegséggel egy felnőtt nem fog kórházba menni, a gyerekeket még enyhe tünetekkel is beviszik a szülők. Nincs régóta köztünk a koronavírus, ezért még nem tudhatjuk pontosan, hogy hosszú távon milyen problémákat, szövődményeket válthat ki. Most sok olyan páciens is felkeresi a poszt-Covid-ambulanciákat, aki enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen esett át a fertőzésen. Az aritmia, a szívritmuszavar előfordulása olyanoknál is megnőtt, akiknek korábban nem voltak szív- és érrendszeri problémái. A krónikus betegségben szenvedő gyermekek, a túlsúlyosak ugyanúgy rizikócsoportba tartoznak, mint az ilyen felnőttek. Magyarországon a gyerekek 4 hónapos korukig már 4 kötelező védőoltáson túl vannak, így az engedélyeztetett koronavírus elleni oltóanyag a csecsemők esetében sem okozhat gondot. Arról nem is beszélve, hogy minél fiatalabb korban adják be a Covid–19 elleni vakcinát, annál erősebb immunválaszt vált ki. Az 5–11 évesek vakcinája 10 mikrogrammos, azaz harmadannyi hatóanyagot tartalmaz, mégis magasabb ellenanyagszint-képződést eredményez, mint a felnőtteknél. Az 5 év alattiak vakcinája még kevesebb, 3 mikrogrammos dózist tartalmaz” – részletezte a professzor.

Több gyártó is elkészült az 5 év alattiak vakcinájával

A Pfizer–BioNTech 6 hónap és 4 év közöttieknek fejlesztett koronavírus elleni oltóanyagára vonatkozó forgalmazási kérelmet már február végén nyújtotta be az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Hivatalhoz (FDA). Az USA-ban ennek azért is van jelentősége, mert az omikron BA.2 jelű alvariánsa nem várt módon újabb járványhullámot indított be, megháromszorozta a fertőzöttek számát az elmúlt két hónap alatt.

Kínában már tavaly novemberben megkezdték a 3–11 év közöttiek oltását, a következő hónapban a korosztály felét, 80 millió gyereket be is oltottak a koronavírus elleni Sinovac- és Sinopharm-vakcinák második dózisával. Négy hónappal ezelőtt már a 3 év alattiak tesztelését is megkezdték.

Duda Ernő virológus Kína zéró stratégiájáról elmondta, hogy ugyan ott is az omikron variáns fertőz, de a vesztegzárak alkalmazásával elkerülték, hogy gazdaságilag annyira visszavesse őket a járvány, mint a világ többi részét.

Amíg tudják tartani az elképesztő méretű, napi tízmilliós tömeges tesztelést és a kisebb regionális lezárásokat, addig egy későbbi súlyosabb variánsnál sem lesz nagyobb bajban a kevésbé átfertőződött lakosság. Azt nem szabad elfelejteni, hogy emellett az oltottsági arányuk igen magas, 88,5 százalékos, azaz 1,25 milliárd ember a koronavírus elleni vakcina legalább két adagját megkapta.

"Akár féléves kortól is érdemes oltatni"

„A Covid–19 elleni védőoltások hatékonysága 4 hónapig tart, amíg nem emelkednek a fertőzöttségi adatok hétről hétre, addig nincs okunk aggodalomra, elég lesz augusztus végén, a felső légúti megbetegedések szezonja előtt újraoltatni magunkat, vagy beoltatni a gyermekeket.”

Duda Ernő kiemelte, ha a járványadatok ezt indokolttá teszik, az engedélyeztetett vakcinákkal akár féléves kortól is érdemes oltatni, mert ugyan a gyermekeknél enyhébb a koronavírusos betegség lefolyása, de ha valamilyen rejtett betegséggel rendelkezik, vagy ha az interferon fehérjéje hibás, súlyos szövődményekkel járhat a fertőzés.

„Autoimmun betegséget a koronavírus S-fehérjéje is kiválthat, az mRNS-alapú vakcinák ez ellen immunizálnak. Emiatt az oltást követően minimális arányban előfordulhatnak bizonyos autoimmun panaszok, időszakos emelkedett vérnyomás, szívdobogásérzés stb., ami valószínűleg ezeknél az egyéneknél a fertőzés miatt is kialakult volna, csak súlyosabb mértékben, így mindenképpen tanácsos kérni oltást” – hangsúlyozta az immunológus. Az interferonok a szervezet összes sejtjében termelődő fehérjék, amelyeknek a kórokozó terjedésének megállapításában van fontos szerepük.

A harmadik oltást is tesztelik 12 év alatt

Magyarországon 2021. december 8. óta olthatók az 5–11 év közötti gyermekek, aznap a regisztrált új fertőzöttek száma 6849 fő volt. Most harmadannyi koronavírusos esetet regisztrálnak naponta.

Február elején tetőzött az ötödik járványhullám, azóta meredek csökkenés látható a fertőzöttségi adatokban. A Moderna pont ennek a hónapnak a végén, február 22-én nyújtotta be forgalmazási engedélyre vonatkozó kérelmét az Európai Gyógyszerfelügyelethez a 6–11 éveseknek szánt Covid–19 elleni oltóanyagot illetően. A gyógyszergyártó vállalat ezzel párhuzamosan megkezdte a booster, emlékeztető oltás klinikai vizsgálatát a gyerekeknél a 6–11 és a 6 hónapos és 6 év közöttiek korcsoportjában.