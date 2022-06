Koronavírus, Anyaország :: 2022. június 29. 16:05 ::

Rusvai: ezek az oltások már nem igazán hatékonyak, várjuk meg az újakat, azokkal oltassunk!

A régió több országában - Csehországban, Szlovákiában és Romániában is - megugrott júniusban a koronavírusos esetek száma, és Magyarországon is tapasztalható emelkedés. Rusvai Miklós víruskutató elmondta: ez azt jelzi, hogy az omikron két új variánsa a nyári meleg ellenére is könnyen terjed. A szakember rámutatott: a korábbi oltások a mostani variánsok ellen nem igazán hatékonyak.

"Változott a helyzet, és ebből a szempontból én is rossz jósnak bizonyultam" - mondta Rusvai Miklós víruskutató, megjegyezve, hogy korábban ő is úgy vélte, hogy ezek a vírusok nyáron "szabadságra mennek". Ez eddig így is volt, de most, az omikron új változatai (BA.4 és BA.5) a meleg, száraz időjárásban is terjedni tudnak, tehát nem számíthatunk az időjárás védő szerepére.

Az egész kelet-európai régióban most kezd felfutni a betegszám. Nyugat-Európában - Portugáliában, Nagy-Britanniában, Spanyolországban - már inkább lefelé megy. Jelenleg a régiónkban Litvánia és a balti államok, valamint Lengyelország, Csehország és Magyarország mutat nagyon erős felfutást, növekszik a betegszám.

"A jó hír az, hogy továbbra is csak felső légúti, viszonylag enyhe lefolyású betegséget okoz ez a két variáns, és nem kell számítani arra, hogy a tüdőgyulladásos esetek száma növekszik. Reméljük tehát, hogy nem küld több embert a lélegeztetőgépre ez a változat."

A szakember arra számít, hogy az előző omikron-hullámhoz lesz hasonló a mostani, nagyon gyors felfutással és szintén gyors csökkenéssel.

"Remélhetőleg nem lesz olyan sok beteg, mint korábban. Ha gyors felfutású lesz, gyorsan meg is szűnik, és a nyár közepére talán már túl is leszünk rajta. De ezt a vírust mi, virológusok is most tanuljuk - teljes bizonyosságot csak utólag fogunk tudni mondani."

Arra a kérdésre, hogy akik ősszel kaptak harmadik oltást, kérjenek-e negyedik oltást, Rusvai Miklós úgy válaszolt, hogy ő maga oltáspárti, de nem oltássoviniszta.

"Én tavaly augusztusban kaptam a harmadik oltásomat, és nem szándékozom újraoltatni magam. Ebben a döntésemben megerősített az a nemrég, amerikai és európai szerzőktől származó tudományos cikk, amely szerint azok a vakcinák, amelyek jelenleg forgalomban vannak, megemelik az immunszintet az eredeti vuhani vírusváltozat, illetve az alfa és a delta variáns ellen."

Viszonylag kevéssé védenek azonban az így képződő antitestek az omikron ellen. Célszerűbb lenne szerintem megvárni, hogy az újabb variánsok ellen készített vakcinák forgalomba kerüljenek, és akkor oltatni magunkat. Remélem, hogy ezek őszre Európában és így Magyarországon is elérhetőek lesznek.

"Aki veszélyeztetett, az már most hordjon maszkot!" - figyelmeztetett Rusvai Miklós. Szerinte kötelezővé tenni még nem kell ennek hordását, mert, bár emelkedettek a számok, de körülbelül ott állunk, ahol öt hete, vagyis emelkedettek a számok, de igazi járványveszély még nincs.

(InfoRádió)