2022. október 19. 12:40

Hallgatásba menekül az Európai Bizottság a vakcinaboszorkány botránya elől

Az Európai Bizottság nem hajlandó nyilatkozni az Ursula von der Leyen elnök és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokról, pedig már a bűncselekményekkel foglalkozó Európai Ügyészség is nyomoz az ügyben.

Az Európai Bizottság még nem kapott semmilyen információt az ügyben – közölte a szervezet szóvivője a Politico kérdésére azt követően, hogy az Európai Ügyészség hivatalosan is vizsgálja az EB és a Pfizer tavaly májusi szerződését, amelyben az EB 35 milliárd euróért vásárolt 1,8 milliárd koronavírus elleni vakcinát a cégtől. Ez az a vakcinabeszerzés, amelyben Magyarország nem kívánt részt venni, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter indoklása szerint 19 millió Pfizer-vakcinát kellett volna megrendelni és kifizetni, függetlenül attól, hogy szükség lesz-e az oltóanyagokra. A megállapodással kapcsolatos botrányt az okozza, hogy a The New York Times megírta: von der Leyen gyakorlatilag sms-ben egyeztetett a részletekről a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával.

Korábban úgy tűnt, a bizottság első embere megúszhatja az Európai Számvevőszék szimpla megrovásával, ám az ügyészség vizsgálata egészen más kategória, hiszen a szervezet bűncselekmények, például csalás, pénzmosás vagy korrupció után nyomoz.

Nem véletlen, hogy a német BioNTech biotechnológiai cég részvényei a hír hallatán zuhanni kezdtek. A bizonytalanságot növeli, hogy az ügyészség a közleményében nem részletezte, pontosan mely személyeket és szerződéseket vizsgálja, és azt sem, miért indította el a folyamatot, vagy azt, miért pont most.

Emily O’Reilly európai ombudsman első jelentésében mindenesetre megállapította, hogy von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a munkájukat, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet az EB-elnök és Bourla között. Később kiderült, csak a belső dokumentum-nyilvántartást tekintették át, az sms-eket nem, mondván, azok túlságosan „rövid életűek”, ezért nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá.

A számvevőszék ezt követően arról írt, hogy az Európai Bizottság elnöke határozottan beavatkozott a Pfizerrel kötött megállapodás előkészítésébe, sőt, ez volt az egyetlen olyan koronavírus elleni oltóanyagról szóló szerződés, amelynek tárgyalásán nem vett részt a direkt az erre a célra létrehozott munkacsoport. Bár korábban született egy álláspont arról, hogy a tagállamok szakértőit bevonva az Európai Parlament megvitatja a 2022-es vakcinastratégiát, ez a találkozó végül nem történt meg, von der Leyen tényként mutatta be a Pfizerrel kötött alku részleteit, amelyet a bizottság jóváhagyott.

Nemrég az Európai Parlament Covid-ügyekkel foglalkozó különbizottsága több gyógyszeripari vállalatot, köztük természetesen a Pfizert is meghallgatta a járvány elleni küzdelemben betöltött szerepéről. Francia sajtóhírek szerint a képviselők csalódottan vették tudomásul, hogy, bár Bourlát szerették volna meghallgatni és kérdezni, ő nem jelent meg, helyette Janine Small, a cég oltóanyagrészlegének vezetője válaszolt – a politikusok azzal vádolták a vezérigazgatót, hogy szándékosan nem ért rá, mert nem akart részt venni a vitában.

Small azzal védekezett, hogy a Pfizer átlátható szerződést kötött az Európai Unióval, és minden dokumentum elérhető a parlament képviselői számára – ez igaz, ám azt több forrás is megerősítette, hogy a nyilvánosan olvasható megállapodás több részletét kitakarták, azaz teljes képet nem kaphatnak róla.

A Pfizer szakértője arról biztosította az EP-tagokat, hogy a sajtóhírekkel ellentétben egyetlen szerződést sem kötöttek meg sms-ben, csupán a járvány alatt általánossá vált home office miatt Bourla több fontos személynek is megadta a telefonszámát, hogy könnyebben elérjék egymást. Csakhogy az ombudsman jelentése nem azt állapította meg, hogy a szerződést sms-ben kötötték meg, hanem azt, hogy a részletekről egyeztek meg ebben a formában. A Politico szakértője szerint bár a konkrét dokumentumokat már a két fél jogi csapata írta meg, az nincs bizonyítva, hogy az sms-eknek milyen szerepük volt a politikai és gazdasági döntés meghozatalában.

Véronique Trillet-Lenoir francia EP-képviselő, a különbizottság elnöke szerint függetlenül attól, hogy a Pfizer készítménye milliók életét menthette meg, reagálnia kell az aggályokra, így ismét meghívót küldenek Bourlának. Ami Von der Leyent illeti, az Európai Bizottság ugyebár mélyen hallgat, ám a Politico szerint nem lehet alábecsülni, hogy az ügyészség nyomoz, ami értelemszerűen kellemetlen véget is érhet az elnök szempontjából.

(Politico - VG nyomán)