Belehalt a sérüléseibe a münsteri buzivonuláson összevert férfi

Belehalt sérüléseibe az a 25 éves férfi, akit múlt héten a münsteri Christopher Street Day (CSD) "meleg és leszbikus felvonuláson" támadtak meg - közölte a helyi rendőrség és az ügyben eljáró ügyészség pénteken.

A kelet-németországi Münster városában múlt szombaton rendezték meg a "leszbikus, meleg, biszexuális, transz, interszexuális és queer" (LMGBTIQ+) közösség éves felvonulását. A fiatal férfi a rendezvényen egy női társaság (ezt egy ilyen eseményen nem mindig lehet biztosan tudni... - a szerk.) védelmére kelt, akiket egy másik, feltehetőleg 18-20 év körüli férfi kezdett el sértegetni és fenyegetni.

A két fiatalember összeverekedett, s a jelentések szerint a nők védelmére kelő 25 éves férfi az őt ért ütéstől egyensúlyát vesztette, elesett, feje pedig az aszfalthoz csapódott. Már a helyszínen eszméletét vesztette, a kórházban pedig mesterséges kómában tartották, de nem élte túl sérüléseit.

A férfi, aki a CSD "meleg büszkeség felvonuláson" résztvevőkre támadt, társával együtt elmenekült a helyszínről, a rendőrség azóta keresi őt.

A Pride Parade néven is ismert CSD rendezvényt Európa több városában is évről évre megrendezik. A felvonulás az 1969-es New York-i események emlékét őrzi, amikor a manhattani Christopher Street Stonewall Inn nevű melegbárjába berontottak a rendőrök, és összetűzésbe kerültek a bent lévőkkel.

Az Egyesült Államokban a Christopher Street-i események első évfordulója óta rendszeresen megszervezik a "meleg büszkeség felvonulást", de az európai nagyvárosokban tartott rendezvények is emberek tízezreit vonzzák. Noha Németországban a berlini, hamburgi és kölni Pride a legnépszerűbb, az első LMBT-felvonulásnak Münster adott otthont, még 1972-ben.

Népszerűsége ellenére a Pride-felvonulások a mai napig megosztják a társadalmat. Az idei európai "meleg büszkeség felvonulást", az Europride-ot például folyamatos vita övezi, amiért a belgrádi vezetés a rendezvény elhalasztását vagy lemondását szorgalmazza, a szervezők azonban a szexuális kisebbségek jogainak csorbítását látják az Europride esetleges lefújásában.

(MTI nyomán)