LMBTQP+ :: 2023. január 22. 15:10 ::

Csak az a baj, hogy alacsony a kerítés: "családbarát" szodómia kétéves csöppségeknek a Los Angeles-i állatkertben

Az LMBTQP-aktivisták újabb megdöbbentő akciójáról számolt be az amerikai Fox News televíziós csatorna, melyet a Mandiner szemlézett. A riportból kiderült, a Los Angeles-i állatkertben családbarát betétműsort tartottak, ahol nőnek öltözött férfi érzékenyítette a gyerekeket.

A tévécsatorna riportere, Aldo Buttazzoni az utóbbi időben több családbarátnak hirdetett LMBTQP-érzékenyítésről számolt be, így jutott el a Los Angeles-i állatkertbe is. Tette mindezt azért, mert ezek a műsorok leginkább transzvesztita sztriptízelésnek felelnek meg, amit sokszor 3-4 éves gyerekek előtt mutatnak be. Az állatkertben sem volt másképp.

„Először tavaly, a dallasi Mr. Misster bárban találkoztam a jelenséggel. A családbarátnak hirdetett eseményen

nőnek öltözött férfiak vetkőztek és táncoltak a gyerekek előtt, a szülők közben a háttérben a koktéljukat kortyolgatták”

– mondta a Fox News műsorában Buttazzoni, aki hozzátette, ezek a műsorok azóta futótűzként terjedtek el az országban.

A riporternek feltűnt, hogy az eseményt két év alatti (!) csöppségeknek is hirdették, miközben olyan fellépők kaptak szerepet, mint Harrison Fortner, aki – művésznéven persze – női ruhákban lép fel és a közösségi médiában nyílt szexuális tartalmú fotókon mutogatja magát. Az ő előadásukat is láthatták a családbarát állatkerti rendezvényre érkező, sokszor gyanútlan szülők kisgyermekei. Buttazzoni éppen ezért még a rendezvény előtt felkereste az állatkert programigazgatóját, Jessica Niven-Kohringet, aki kitartott amellett, hogy semmiféle szexuális tartalma nem lesz a rendezvénynek. Ezek után a riporter döbbenten nézte, hogy a gyerekek előtt simogatták magukat a női ruhába öltözött fellépők és a nemi szervüket is megragadták. A rendezvény után a programigazgató már nem akart nyilatkozni.

Buttazzoni szerint egyértelmű, hogy a gyerekekben – akik befolyásolhatók és sérülékenyek – kárt okozhatnak az ilyen programok. A szülőket azonban megtévesztik azok a hangzatos kifejezések, hogy az "LMBTQ" által támogatott események az elfogadásról, a toleranciáról szólnak. A rendezvények szervezői pedig nagyon jól tudják, a szivárványos zászló védettséget ad nekik, mert egy elnyomottnak tartott csoporttal azonosítják őket. Ha pedig valaki mégis kritikát fogalmaz meg az érzékenyítés rendezvényeiről, mint amilyen az állatkerti fellépés is volt, akkor azonnal gyűlöletkeltőnek minősítik.



A Los Angeles-i állatkert. Itt volt a szokatlan családbarát rendezvény (fotó: AFP/Valerie Macon)

A riporter szerint világos, hogy ezek a csoportok visszaélnek azoknak a szülőknek a szándékaival, akik gyermekeiket toleránsnak és befogadónak nevelik.

A rendezvényeken ugyanis nem a "meleg büszkeségről" van szó, hanem sajátos szexuális propagandával befolyásolják a gyerekeket (a kettő között természetesen nincs különbség - a szerk.).

A riporter szerint aggasztó, hogy az iskolákban, könyvtárakban, és immár az állatkertben is jelen vannak a genderideológiát támogató radikálisok. A riporter meglátása szerint ezek után ne csodálkozzunk, hogy a fiatalok közül minden ötödik az LMBTQP-közösség tagjaként azonosítja magát, és azon sem, hogy az utóbbi években megkétszereződött a pubertásblokkoló szerek szedése a fiatalok között. „A gyerekek jobban össze vannak zavarodva saját identitásukat illetően, mint valaha, mert a szexuális töltetű képek és a genderideológia befolyásolja őket az iskolákban, a mainstream popkultúrában, és most már olyan helyeken is, mint a könyvtárak és az állatkertek” – összegszett a riporter, aki szerint erkölcsi kötelessége az társadalomnak megóvni a gyermekeket ettől.