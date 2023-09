LMBTQP+, Antimagyarizmus :: 2023. szeptember 25. 20:04 ::

Deviánsok felléphetnek Pécsett, az Ismerős Arcok nem?

Az elmúlt hétvégén tartották a pécsi deviánsvonulást, az esti órákban pedig a város Zsolnay negyedében (ez Pécs kulturális negyede) "szórakoztak" az ún. "drag queenek". Hogy ezek miféle szerzetek, a devianciák közül hol foglalnak helyet, azt nehéz megállapítani.



Ők léptek fel (forrás: Facebook)

"Drag queen, avagy a pucckirálynő: a drag queen olyan férfi, aki előadás, szórakoztatás céljából kirívó, eltúlzott módon nőnek öltözött, illetve a ruházat mellett általában sminkkel és a viselkedésével is hangsúlyozza a nőiességét. A kifejezést néha szélesebb értelemben, a mindennapok során nőies ruhákat hordó férfiakra is használják. Sok drag queen meleg vagy transznemű, de ez nem mindegyikükre igaz. A drag szó az angol dressed as a girl (= lánynak öltözött) kifejezés rövidítése, a queen jelentése pedig királynő, ami az eltúlzott nőiességre utal. A kifejezést magyarul néha pucckirálynőnek fordítják" - írja róluk Lexiq.hu.

Lényeg az, hogy Pécs kulturális városrészében semmi keresnivalójuk nem lett volna, főként úgy, hogy ebben a városrészben van kifejezetten gyerekeknek szóló terület is.

A Pécs Aktuál is foglalkozott a rendezvénnyel, mint írják, "biztonsági okokból buliztak a Zsolnay-negyedben a prájdolók - külön fizettek az őrzésért is!"

Azonban az E78 nevezetű hely, ahol felléptek, nem minden esetben ilyen toleráns ám. Biztos helyi forrásokból tudjuk, hogy többen szem- és fültanúi voltak egy olyan beszélgetésnek az ott dolgozók közül, ahol szóba került, hogy milyen világnézetű előadók léphetnek fel, és milyenek nem. Ez az eset mintegy másfél éve történt. A hely főnökei kategorikusan kijelentették, hogy például a Kárpátia soha nem léphetne fel náluk, hiába fizetnek, s amikor érkezett egy felvetés, hogy "de legalább az Ismerős Arcok lehetne", arra is elutasító volt a válasz.

Ezek után igazán megérhetne egy próbát, hogy valamely zenekar vagy nemzeti érzelmű társaság megpróbálja kibérelni a helyet, és kíváncsian várjuk, milyen indokkal utasítanák el...

Lantos János - Kuruc.info