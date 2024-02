LMBTQP+, Publicisztika :: 2024. február 11. 11:42 ::

„Gyenge f@sz vagy, cimbora"

Nem tudom, hogy hány embernek lehet ismerős Sean Strickland neve, de még egy januári eset kapcsán – amelynek híre nem igazán jutott el Magyarországra – érdemes vele egy kicsit megismerkedtünk. A most 32 éves Strickland az UFC (Ultimate Fighting Championship) középsúlyú bajnoka, MMA-s harcos. Január 20-án az UFC 297 főversenyén harcolt, előtte sajtótájékoztatót tartottak, amely a politikai korrektségtől mentesen, rendkívül izgalmasan zajlott. Íme, hogyan kell kinéznie egy valóban érdekes kérdezz-feleleknek.

Strickland már korábban is tett „homofób” és „transzfób” kijelentéseket, kendőzetlenül, szókimondóan. Még 2021-ben pedzegette Twitteren, hogyha lenne egy homoszexuális fia, „akkor úgy érezné, hogy elbukott mint férfi, hogy egy ekkora gyengeséget létrehozott”. Az eset hiába történt évekkel ezelőtt – és nem mellesleg az UFC gálához sem kapcsolódott – de egy Alex Lee nevű riporter szükségét érezte, hogy rákérdezzen. A szokásos liberális provokációt Strickland is érzékelte és nagyon helyesen magyarázkodás helyett inkább rögtön visszavágott és arról kérdezte a senkiházit, hogy homoszexuális-e? Lee erre annyit felelt, hogy „az LMBTQ-közösség szövetségese” – sejtettük. A sportoló az iránt is érdeklődött, hogy a riporter Trudeaura szavazott-e (a gála Torontóban volt), amelyre Lee nem volt hajlandó válaszolni, ez nyilván egy igennel ér fel.



Az ominózus interjú közben. A Daily Mail "vad és sértő ripacskodásnak" nevezte Strickland viselkedését a riporterrel, mi pedig ezeket a pillanatokat szeretjük csak igazán (fotó: Daily Mail)

Miután annyi legalább kiderült, hogy a kérdező az aberráltak lelkes támogatója, Strickland az iránt érdeklődött, hogyha lenne egy meleg fia, zavarná-e, hogy nem lehetnek unokái? Lee erre azt felelte, hogy „elfogadná a helyzetet és nem lenne vele probléma”. Majd jött az ütős felelet:

„Akkor te egy gyenge f*sz vagy, cimbora. Ti magatok vagytok a baj, mert Justin Trudeaut választottátok. Lefoglalta a bankszámlákat, egyszerűen szánalmasak vagytok. Trudeau azért engedheti meg magának, hogy zárolja a bankszámláitokat, mert gerinctelenek vagytok. Hogy lehet ilyen sz*r kérdéseket feltenni nekem? Ba*d meg magad és lépj tovább te gyáva."

Szerencsére a szánalmas riporter sem hagyta magát és a Bud Light nevű sörről és a Budweiser UFC-vel kötött megállapodásáról kérdezte Stricklandet. A Bud Light nemrég hatalmasat bukott az amerikaiak körében azzal, hogy transzvesztitával reklámozta a termékét. Jött is az osztás második köre:

„Itt van ugye ez a dolog a Bud Lightról. 10 évvel ezelőtt transznak lenni egy kib*szott mentális betegség volt. Most meg hirtelen az olyan emberek miatt mint te, agyafúrtan benyomták magukat a kib*szott világunkba. Egy fertőzés vagytok, ti vagytok a gyengeség definíciója. A kib*szott világunk összes problémája miattatok van. De a legjobb, hogy a világ ezeket nem veszi be. Nem veszi be a sok baromságot, amit összehordtok. A világ nem mondja azt, hogy igazatok van, a csajoknak f*szuk van. A világunk szerint két nem létezik és azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy a gyerekeinket arra tanítsák az iskolában, kit dughatnak meg. Nem akarom, hogy a gyerekemet a szexuális preferenciákról tanítsák. Ez az ember (mármint az LMBTQ-barát riporter – Á.B.) egy kib*szott ellenség. Ha rá akarsz nézni a világunk egy ellenségére, itt van-e ez a sz*rházi, aki idióta kérdéseket tesz fel nekem. Elnézést, mondtam az UFC-nek, hogy rendes leszek. Átléptem egy határt? Idehozták ezt az embert, hogy felbosszantson.” – zárta le monológját az MMA-harcos."

Szerintem nem lépett át semmilyen határt. Ezekkel a mocskokkal nyugodtan lehet így beszélni.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info