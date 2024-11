LMBTQP+, Videók :: 2024. november 20. 21:09 ::

Talán megjött az esze a Life Of Agony énekesének: nem akar már "nő lenni", sőt arról beszél, hogy maga a pokol az "átalakulás"

Tizenhárom perces videóban jelentette be Caputo, hogy kigyógyult a nemi diszfóriájából, és miután eltávolították a műmelleit, a nevét is visszaváltoztatja Mináról Keith-re, írja a Lángoló.hu.

A videóban sok mindenről beszél, de röviden a lényege az, hogy a 2016-os A Place Where There’s No More Pain című Life Of Agony-lemez óta nem szedi a női hormonokat. Utóbbi szerinte tönkreteszi azt, aki él vele, és

az ellenségének sem kívánná a nemi diszfóriát, a hormonkezelést, gyerekeknek meg pláne.

Azt is elmondja, hogy mennyire rossz élete volt, milyen körülmények között nőtt fel, és nagyon nehezen került tisztába magával, de most, lassan 51 évesen talán már sikerülni fog.

Keith Caputo 2011-ben "coming outolt mint transz nő", és Minára változtatta a keresztnevét. 2016-ban úgy nyilatkozott, hogy élete álma volt nőként élni. Az Instagram-oldala szerint viszont az utóbbi időben teljes mellszélességgel kiállt Donald Trump mellett, rendkívüli módon örült a győzelmének (többek között azért, mert ezzel vége lesz az USA-ban tomboló genderőrületnek), és nagy rajongója az egészségügyi miniszternek jelölt Robert F. Kennedy-nek is, ahogy lelkesen osztogatott meg Kamala Harris gyermektelenségén gúnyolódó mémeket is.