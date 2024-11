LMBTQP+, Extra :: 2024. november 24. 15:36 ::

Minek ide LIFT - Heti progresszió (CCLIX. rész)

November hónap utolsó Heti progressziójához érkeztünk, és ismételten külön köszönöm azoknak, akik ebben a hónapban (is) levelet, leveleket küldtek a hetiprogresszio@kuruc.info címre. Lássuk hát, mivel búcsúzik tőlünk az év utolsó előtti hónapja!

3. Fokozott ütemben zajlik a családok védelme Magyarországon, legalább akkora „sikerrel”, mint ahogy a családtámogatások hazavágták a lakáspiacot.

Idén is megrendezik a Leszbikus Identitások Fesztiválját (LIFT) a Labrisz Leszbikus Egyesület szervezésében, tizenhárom „kulturális” programmal várják az érdeklődőket a hétvége folyamán.

A fesztivál 2005 óta mérgezi a magyar közéletet, a programok között szerepel filmvetítés, irodalmi est, műhelybeszélgetés, leszbikus buli.



Leszbikus buli ebben a fene nagy "diktatúrában" (forrás: labrisz.hu)

A „családbarát Magyarországon” zajló fesztivál elsődleges célja – a Labrisz indoklása szerint – a „különböző kreatív alkotásokon keresztül a leszbikus és biszexuális nők személyes élményeinek és társadalmi megítélésének láthatóbbá tétele, valamint a leszbikussággal kapcsolatos hamis sztereotípiák oldása”. S ha esetleg még nem lenne elég a libsi kifejezések halmozásából, kijelentették azt is, hogy „a LIFT az értő figyelem és párbeszéd tere, egy biztonságos tér”.

Az idei LIFT a 15. a sorban (volt pozitív hatása is a Covidnak, akkor ugyanis szünetelt), a Labrisz pedig idén 25 éves, így kijelenthető, hogy mindkettő problémák nélkül működik ebben a fene nagy „fasizmusban”.

Persze nekik ez sem elég. Ugyanis álláspontjuk szerint Magyarországon a leszbikusok „marginalizálva” vannak, „nemlétezőnek hiszik őket”, hovatovább úgy gondolják, hogy hazánkban „több mint harminc évvel a rendszerváltás után sem jött el az ideje a teljes jogegyenlőségnek.”

De miért nem költöznek másik országba, ha nem tetszik nekik itt? Mi örülnénk neki.

2. Élőszereplős remake-et kap a népszerű Így Neveld a sárkányodat franchise, mely elviekben nem sokban tér majd animációs testvérétől.

Azaz, hogy mégis. A filmből megismert Astridot ugyanis Nico Parker játssza, ami azért különös választás, mert az ifjú színésznő finoman szólva sem hasonlít Astrid animációs változatára, s akkor még enyhén fogalmaztunk



Nincs túl sok hasonlóság (fotó: Max Ruscinski/Screen Rant)

Érdekesség, hogy Parker nem először játszik el olyan szerepet, amelynél egyáltalán nem hasonlít az eredeti karakterhez. A The Last of Us sorozatban Joel lányát, Sarah-t játszotta, és bár kifejezetten jól megállta a helyét a szerepben, az ember azért mégiscsak elcsodálkozott az éles eltérésen.

Az Így neveld a sárkányodat élőszereplős változata 2025. június 12-én érkezik a mozikba.

1. Tegnap már részletesen írtam a nemrég debütált Gladiátor 2-ről, azonban volt egy eléggé kínos momentum, amely nem illett bele a film elemzésének sorai közé, a Heti progresszióba viszont annál inkább.

A Denzel Washington által megformált Macrinus, aki a film egyik negatív karaktere, az egyik jelenetben megcsókolt volna egy férfit, ám a részt végül kivágták a késztermékből.

„Tényleg megcsókoltam egy férfit a filmben, de kivágták, azt hiszem, gyávaságból. Szájon csókoltam őt, és szerintem erre még nem álltak készen” – mesélte provokatívan az esetről a színész.

Ám Ridley Scott rendező szerint egyáltalán nem volt ilyen jelenet, ezt cáfolta a film hollywoodi premierjén is. Baromságnak nevezte Washington állítását és azt mondta, „sosem történt ilyen”.



Denzel Washington tán feltűnési viszketegségben szenvedett? (fot: Paramount Pictures)

Minden bizonnyal Scottnak volt igaza, hiszen a színész is módosította a mondandóját és később már csak „pusziról” beszélt : „Ez sok hűhó semmiért. Felfújják az egészet. Megcsókoltam a kezét, adtam neki egy puszit és megöltem.”

Hogy Denzel Washington cirkuszolására miért volt szükség, igazán érthetetlen. Scott eredeti verziója több mint egy óránál hosszabb játékidőt biztosított volna, így sok jelenet kikerült a végleges, mozis változatból, hovatovább Michael Pruss producer is hozzátette: „Annyi mindent felvettünk, ami nem került bele a filmbe. Tényleg nem történt semmi.”

A Gladiátorral búcsúzik tehát a novemberi hónaptól a Heti progresszió, legközelebb december első napján jelentkezünk új résszel.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info