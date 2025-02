LMBTQP+, Publicisztika :: 2025. február 22. 21:31 ::

Már megint Krisztus személyét gyalázzák - fekete, biszexuális színésznő játssza majd a Megváltót

Világunk felforgatóinak szemében a számos sarokpont közül Jézus személye az egyik legfőbb, melyet – pontosabban akit – mindenáron hitelteleníteni akarnak. Ezt a szándékot formába önteni számtalan módszer létezik, Jézus tanításának elferdítésétől kezdve a kinézetének elcsúfításáig bezárólag. Utóbbi azért is veszélyes, mert így az emberek akarva-akaratlanul kevésbé tudnak azonosulni magával a személlyel, no meg persze azzal is, amiket mond. E célból a felforgatók minél hajmeresztőbb kinézetű színészekre bízzák e szerepet, erre pedig kiváló muníció Andrew Lloyd Webber és Time Rice rockoperája, a Jézus Krisztus szupersztár.

Nincs egy éve, hogy ugyanebben a témában egyszer már írnom „kellett” , hiszen 2024-ben mutatták be a musical első olyan európai feldolgozását, ahol fekete színész játszotta a Megváltót. A darab bemutatója 2024 januárjában volt, a helyszín pedig a „felvilágosult” Hollandia. Lehet mindezt überelni? Lehet át.

Cynthia Erivo (teljes nevén, ha egészen pontosak akarunk lenni, Cynthia Chinasaokwu Onyedinmanasu Amarachukwu Owezuke Echimino Erivo) „brit” színésznő „csak kicsit lesz elfoglalt ezen a nyáron”, ugyanis a Jézus Krisztus szupersztár egy újabb feldolgozásában ő fogja játszani Jézust . Ez mindenképpen „haladás” a „szimpla” fekete férfihez képest, hiszen az eredetileg nigériai származású Erivo szintén néger, azonban nő és biszexuális is, nyilván „illik rá” Krisztus szerepe.

Amúgy Webberék darabja nem ismeretlen előtte, 2020-ban egy szintén csak nőket felvonultató változatban Mária Magdolnát játszotta, akkor is „remek választás” lehetett Erivo. A mostani rendezést 2025 augusztusában mutatják be a Hollywood Bowlban.



Feltűnő a "hasonlóság" Jézus Krisztus és Erivo között (fotó: Frazer Harrison/Getty Images)

A 38 éves színésznő magát queernek és biszexuálisnak tartja, ennek ellenére nem csatlakozott valamely progresszív „egyházhoz” (szektához), katolikus maradt. Oscar-díjra is jelölték a Wicked című filmben látható alakításáért, mely tavaly decemberben debütált a hazai mozivásznon. Ezt a filmet önálló írásban is érdemes boncolgatni, itt legyen annyi elég, hogy Wicked-beli szerepléséről úgy nyilatkozott, hogy „reméli, ez egy kis szerelmes levél mindenkinek, aki másképp érzi magát, aki nincs a helyén, minden fekete nőnek (angolul black, amit ő nagy kezdőbetűvel írt – Á.B.), akik besétálnak szobákba, ahol nem látják őket szívesen”.

Nyilván nem szükséges magyarázni, micsoda progresszív előadást facsarnak ki a rockoperából, mint ahogy azt sem, nem véletlenül esett a választás erre a fekete, biszexuális kreálmányra.

Erivo tökéletes antitézise Jézusnak és nem csak a neme miatt, hanem világnézete, kinézete, megnyilvánulásai, motivációi miatt is.

Ha jobban belegondolunk, egy magából kifordult világ „természetes”, hogy ilyen ikont választ magának.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info