Háború, Lapszemle :: 2023. szeptember 11. 17:25 ::

A Telegraph az ukrán ellentámadásról: a Nyugatnak fel kell készülnie a megaláztatásra

Ukrajna ellentámadása akadozik. A Nyugatnak fel kell készülnie a megaláztatásra – írja cikkében a Telegraph.



Fotó: Paul Ellis

Richard Kemp ezredes, a brit hadsereg egykori tisztje cikkében hangsúlyozta, "nem ismétlődhetnek meg azok a külpolitikai hibák, amelyek Putyin 2014-es krími területrablását követték".

Kemp szerint "az idő fogytán van Ukrajna számára". A több mint másfél éve dúló háború után már nem az a kérdés, hogy a nyugati szövetség meginog-e, a kérdés inkább az, hogy mikor. Az egykori tiszt arra is kitért, hogy Franciaország és Németország "sok jó hangot ütött meg", és katonai felszerelést szállítottak a háború sújtotta országnak, de vonakodó partnerek voltak. "Vezetőik gyakran úgy tűnt, hogy jobban érdekeltek abban, hogy Vlagyimir Putyin számára »kitérőt« találjanak, mint abban, hogy kiűzzék erőit Ukrajnából. Az orosz energiától való függőség mellett a nyugat-európai politikai osztályok pacifista ösztöne is a fegyveres erők elhanyagolásához és az eszkalációtól való félelemhez vezetett" – fogalmazott.

Kemp cikkében arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyugati katonai elemzők és a média arra számított, hogy Kijev idén nyáron megismétli a tavaly őszi markáns győzelmeit Harkivnál és Herszonnál. "Most az emberek azon tűnődnek, hogy vajon mennyit kapnak a pénzükért, és hogy az országaik által eszközölt jelentős befektetések valaha is mutatnak-e konkrét hozadékot" – ismertette a jelenlegi közhangulatot.

Az ezredes a cikk végén leszögezte, hogy "ha a Nyugat nem találja meg a módját annak, hogy segítsen Ukrajnának véget vetni a területének Oroszország általi megszállásának, akkor határozott intézkedéseket kell terveznie másnapra, ahelyett, hogy egyszerűen megismételné azokat a hibákat, amelyek Putyin 2014-es krími területrablását követték, és közvetlenül a 2022-es invázióhoz vezettek".

Eközben Zelenszkij: ha nem vagy Ukrajnával, akkor Oroszországgal vagy

Volodimir Zelenszkij nem akar hosszú háborúra gondolni, nemhogy ennek lehetőségéről beszélni az ukránoknak, akik közül sokan még mindig a gyors győzelemről álmodoznak. De éppen erre készül. "Készen kell állnom, a csapatomnak készen kell állnia a hosszú háborúra, és érzelmileg készen állok" – mondja az ukrán elnök a The Economistnak adott interjújában

Zelenszkij szerint Oroszország törékeny: "Putyin nem érti, hogy a hosszú háborúban veszíteni fog. Mert nem számít, hogy az oroszok 60 vagy 70%-a támogatja őt. Nem, a gazdasága veszíteni fog".

Az elnök nagyon is tisztában van azzal, hogy országát milyen veszélyek fenyegetik, ha a Nyugat elkezdi megvonni gazdasági támogatását. Ez nemcsak Ukrajna gazdaságának, hanem háborús erőfeszítéseinek is ártana.

Ha nem vagy Ukrajnával, akkor Oroszországgal vagy, és ha nem vagy Oroszországgal, akkor Ukrajnával vagy.

"És ha a partnerek nem segítenek nekünk, az azt jelenti, hogy segítenek Oroszországnak győzni. Ennyi az egész."

Mivel több nyugati szövetségese (köztük Amerika) jövőre választásokat tart, Zelenszkij elmondta, hogy tudja: a támogatás fenntartása nehéz lesz, különösen, ha nem történik jelentős előrelépés a fronton.

Ha Putyin azt reméli, hogy Donald Trump győzelme a 2024-es amerikai elnökválasztáson győzelmet hoz számára, akkor téved, fejtegette Zelenszkij. Így hízelgett:

Trump soha nem támogatná Vlagyimir Putyint. Az erős amerikaiak nem ezt teszik.

Arra számít, hogy Joe Biden újraválasztása esetén is marad a támogatási pályán.

(Mandiner nyomán)