Az amerikaiak szerint 200 ezres Ukrajna embervesztesége - már a bányákba is nőket alkalmaznak

Amerikai tisztviselők információi szerint Ukrajna közel 200 ezer katonát vesztett el a háborúban. A háború, a veszteségek és a front növekvő igényei azonban felforgatták az ország munkaerőpiacát is – számolt be róla a The Economist.



Fotó: New York Times/Redux/Eyevine

Amerikai tisztviselők becslése szerint legalább 70 ezer ukrán katona halt meg a háborúban, és további 120 ezren sebesültek meg a harcokban. Miközben több százezer ukránt soroznak be, nő a kereslet a női munkaerőre már a hagyományosan férfiak által dominált ágazatokban is.

Oroszország támadásával mintegy 4,8 millió ember vesztette el a munkahelyét szinte egyik napról a másikra. Az országban tapasztalható munkanélküliség 2022 tavaszán még a 30 százalékot is elérte, ez idén októberre csökkent 18 százalékra.

Ugyanakkor egy felmérés szerint az ukrán munkavállalók 17 százaléka kényszerült a szakmája elhagyására.

Az eredmények ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy „egyre inkább a nők kezében van Ukrajna megbénult gazdasága”. Arányuk kifejezetten megemelkedett a nehéziparban, az építőiparban és a bányászatban.

A Ternivka melletti szénbánya igazgatójának, Dmitro Zavielinnek elmondása szerint a munkavállalói közül a hadsereg mintegy 600 embert sorozott be, ami a teljes munkaerő mintegy tizede. A bánya a háború előtt is foglalkoztatott nőket, de egyikük sem dolgozott a föld alatt, jelenleg azonban már több mint 100 nő dolgozik a bányában.

Sok férfi soha nem fog visszajönni a frontról, és Ukrajnának a háború befejezése után is nagy létszámú hadsereget kell majd fenntartania - jelentette ki az igazgató, hozzátéve, hogy a bányának valószínűleg nem lesz más választása, minthogy több nőt alkalmazzon a nehéz fizikai munkavégzésre.

– Ezt ennél is nagyobb mértékben fogjuk látni, amint megkezdődik az ország újjáépítése – jelentette ki Julia Szviridenko, az ország gazdasági minisztere. Hozzátette, az energia-, közlekedési és védelmi ágazat kiemelkedő szerepet fog játszani a jövőben, ahol szintén több nöi munkavállaló felbukkanására számítanak. Jelenleg mintegy 43 ezer nő szolgál a fegyveres erőknél, ebből 5000 fő közvetlenül az első vonalban harcol.