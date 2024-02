Háború :: 2024. február 26. 11:00 ::

Zelenszkij azt hazudja, csak 31 ezer ukrán katona esett el - még Amerikában sem hisznek neki

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök vasárnap azt állította: 2022. február 24. óta csupán 31 ezer ukrán katona halt meg a háborúban, ami köszönőviszonyban sincs a nyugati statisztikák eredményeivel, nem beszélve az orosz veszteségekhez való arányításról.



Minden idők legjobban fizetett színésze (forrás: X)

A The New York Times most Zelenszkij állításaira reagált. Hangsúlyozzák: az "ukrán" elnök legalább a felére csökkentette ezeket a számokat az Egyesült Államok becsléseihez képest, akik pedig a legközelebbi szövetségeseik, tehát nyilván jóindulatúan számolnak.

A hivatalos amerikai adatok szerint az ukrán fegyveres erők halottjainak száma 70 ezer főre, sebesült katonáinak száma 100-120 ezer emberre tehető a háború kezdete óta.

Volodimir Zelenszkij egyébként az említett sajtótájékoztatón megtagadta, hogy közölje a sebesültek számát.