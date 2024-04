Háború, Külföld :: 2024. április 11. 17:19 ::

Az ír miniszterelnök kiegyensúlyozottan szólt a gázai háborúról - az izraeli külügy máris támadja

Simon Harrist (37) kedden választották meg Írország története legfiatalabb miniszterelnökének. Pártja, a Fine Gale három nappal korábban tartott kongresszusán Harris egyaránt elítélte az izraeli hadsereg által a Gázai övezetben elkövetett háborús bűncselekményeket, illetve a Hamász azt megelőző, az izraeli településeken elkövetett gyilkosságait, az izraeli civilek és foglyul ejtett fegyveresek elhurcolását. Harris beszédében a 133 izraeli túsz azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását is követelte. Az Izraeli Külügyminisztérium azonban indokolatlan támadásnak, a Hamász „terrorszervezet” támogatásaként értékeli Simon Harris még pártelnökként mondott beszédét – írja az independent.ie, jpost.com és a ynet.co.il.



Simon Harris ír miniszterelnök (fotó: PA)

Az izraeli nagykövet nem kapott meghívót

Simon Harris beszédet mondott pártja, a Fine Gael (Ír Család) múlt szombati éves kongresszusán Galwayben, amelyre az Írországban akkreditált külföldi nagykövetek is hivatalosak voltak. Pontosabban Dana Ehrlich izraeli nagykövet nem volt jelen, mert nem kapott meghívót az eseményre. Az ír parlament által időközben, április 9-én miniszterelnökké (írül: taoiseach) választott Harrison a pártkongresszuson elmondott beszédében fontosnak tartotta, hogy üzenjen a Gázai övezetben, egyesek szerint „jogos önvédelem” címén népirtást végrehajtó izraeli kormány fejének.



Simon Harris ír taoiseach (miniszterelnök) a megválasztása után (fotó: Reuters)

Netanjáhu tettei visszataszítók

A szombaton még csak pártelnök a többi között kijelentette: Írország népe visszataszítónak tartja Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök cselekedeteit. Kongresszusi beszédében Harris a Gázai övezetben zajló eseményeket humanitárius katasztrófának nevezte, s hozzátette, hogy az éhínség, a kiéheztetés veszélyét az ír emberek nem hajlandók elfogadni. „Netanjáhu miniszterelnök úr, amit mondok, azt az írek ennél világosabban nem is tudnák megfogalmazni: számunkra visszataszítók az ön tettei. Azonnali tűzszünetre van szükség, és hagyja, hogy a segélyek biztonságosan bejussanak a Gázai övezetbe!” – jelentette ki Simon Harris, akinek szavait hosszan tartó taps követte.

Simon Harris pártja, a Fine Gael szóvivője a galwayi pártkongresszus után megerősítette: a Gázai övezetbeli civilek iszonyú és egyre növekvő szenvedése miatt a Fine Gael küldöttei valóban nem látták volna szívesen Dana Ehrlich nagykövet asszonyt, az izraeli kormány képviselőjét az ardfheisen (pártkongresszus).



A Dzsebálijá menekülttábor részlete (fotó: Mahmúd Iszá)

A Hamász gyilkosságait is elítélte

Harris a szombati pártkongresszuson nem csak a Gázai övezetben elkövetett izraeli háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket bírálta, hanem egyben a Hamász által tavaly, október 7-én az izraeli településeken végrehajtott mészárlást is határozottan elítélte, s fölszólított az összes elhurcolt izraeli túsz, illetve fegyveres fogoly feltétel nélküli szabadon bocsátására. Harris elmondta még: hajlandó elismerni a létrehozandó független és önálló palesztin államot.

Simon Harris a fentebb említett pártkongresszuson igyekezett kiegyensúlyozottan szólni, a palesztin-izraeli viszályban mindkét fél „visszataszító” cselekedeteit elítélni, ám a nemzetközi gazsuláláshoz, a bűnpártolók Izraelt támogató megnyilatkozásaihoz szokott Izraeli Külügyminisztérium már ma reggel támadást indított Írország kormányfőjévé frissen megválasztott Simon Harris ellen:

Harris miniszterelnöki minőségében elmondott első beszédében fontosnak tartotta, hogy elmondja véleményét a Gázai övezetbeli háborúról, de ’elfelejtett’ említést tenni a Hamász alagútjaiban már 133 napja senyvedő 133 elrabolt izraeliről. Harris ezzel a megnyilatkozásával egy követ fúj az ír külügyminiszterrel (Micheál Martinról van szó, aki egyben miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter és honvédelmi miniszter – H. J.), aki azzal kívánja tovább jutalmazni a terroristákat, hogy jogi támogatást nyújt a Hamász terrorszervezet bírósági szárnyának, Dél-Afrikának, s ezen kívül lehetségesnek tartja a palesztin állam elismerését.

Ez áll az Izraeli Külügyminisztérium közleményében, amelyben két durva pontatlanság is van: 1. Simon Harris nem „felejtett el” említést tenni a 133 izraeli túszról, mert, amint az a The Jerusalem Post hivatkozott beszámolójában is olvasható, fogva tartásukat határozottan elítélte, s követelte az azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátásukat. 2. A palesztin-izraeli viszályról Harris még nem kormányfőként beszélt, hanem három nappal a megválasztása előtt, a Fine Gael szombati pártkongresszusán.



Meggyilkolt palesztinok temetetlen holttestei az Es-Sifá kórház udvarán egy izraeli támadás után 2023 novemberében (fotó: Reuters)

A holokauszt óta elkövetett legnagyobb zsidómészárlás

Az Izraeli Külügyminisztérium ma reggel kiadott nyilatkozatában továbbá ez áll:

A zsidó nép ellen a holokauszt óta elkövetett legnagyobb mészárlás, s a Hamász terroristái által véghezvitt háborús és emberiség ellen elkövetett bűncselekmények, az izraeli nők és férfiak ellen elkövetett szexuális bűncselekmények után is akad olyan ember Írországban, aki makacsul a történelem rossz oldalán áll. Izrael állam a nemzetközi jog szerint továbbra is megvédi a polgárait, mindent megtesz a 133 elrabolt izraeli hazahozataláért, a Hamász terrorszervezet fölszámolásáért, s azért, hogy október 7. ne ismétlődhessen meg.

