Háború :: 2024. április 17. 21:04 ::

Palesztin politikus: gyilkos csapást vártunk Irán részéről Izrael ellen, nem ilyen gyenge akciót

Oszámá el-Ali, a Palesztin Nemzeti Tanács tagja felettébb furcsának tartja azt, hogy Irán nem a legmodernebb fegyvereit vetette be az Izrael elleni április 13-i légitámadása során, hanem a több mint 1000 kilométeres távolságot csak hosszabb idő alatt megtenni képes, s ezért a légvédelem számára könnyebben bemérhető, illetve megsemmisíthető drónokat. A palesztinok azt remélték, hogy Teherán meglepetésszerű, gyilkos csapást mér Izraelre, ehelyett azonban Teherán a médiában előre bejelentett, rendkívül gyenge akciót hajtott végre – nyilatkozta az El-Mashad TV-nek a palesztin politikus, aki korábban azt is állította, hogy a Hamászt valójában Izrael hozta létre a PFSZ ellen.



Oszámá el-Ali (fotó: Sky News)

Oszámá el-Ali, a Palesztin Nemzeti Tanács tagja, korábban Palesztina nagykövete Jordániában, április 14-én nyilatkozott a dubáji székhelyű El-Mashad, arab nyelvű tévécsatornának a legutóbb Izrael ellen végrehajtott iráni drón-, illetve föld-föld rakétatámadásról. Az Egyesült Arab Emírségek területéről sugárzó El-Mashad TV 2023-ban kezdte meg az adásait, s egyértelműen a szaúd-arábiai El-Arabijja és a katari El-Dzsazírá pánarab hírtelevízió riválisa kíván lenni az arab világban.

Oszámá el-Ali korábban, már 2024. február 25-én, a Sky News arab kiadásának adott nyilatkozatában is kifejtett néhány állítást, amelyek lényege az volt, hogy az iszlamista Iszlám Ellenállási Mozgalmat (arab mozaikszavas rövidítése: Hamász) valójában Izrael hozta létre még az 1980-as években a Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ) és Palesztin Nemzeti Felszabadítási Mozgalom (arab rövidítése: Fatah) meggyengítésére a palesztin nép körében.

Az állítás, miszerint Izrael hozta létre a Hamászt, nemrégiben a magyar belpolitikai életben is elhangzott. Ezért Oszámá el-Ali három nappal ezelőtti megnyilatkozásának ismertetése előtt néhány mondat erejéig ezzel a témával is foglalkoznunk kell. Tény és való, hogy a Gázai övezetet (is) megszállva tartó Izrael 1973-ben engedélyezte Ahmad Jászin sejknek, hogy Muszlim Testvérek (vagy: Muszlim Testvériség) mintájára társadalmi és vallási szervezeteket létesítsen a megszállt palesztin területeken. Izraeli jóváhagyással és segédlettel a Muszlim Testvérek fiókszervezeteként 1973-ban Gázavárosban meg is alakult az El-Mudzsamma’ el-Iszlámi (المجمع الإسلامي – Iszlám Komplexum vagy Központ).



Ahmad Jászin sejk, az Iszlám Komplexum, majd a Hamász megalapítója és szellemi vezére (fotó: theliberal.co.il)

Jászer Arafat is megmondta: a Hamászt Izrael hozta létre

A megszálló Izrael 1979-ben elismerte az Ahmad Jászin vezette Iszlám Komplexum karitatív tevékenységét, s engedélyt adott neki a Gázai Iszlám Egyetem (amelyet Izrael 2023 októberében porig rombolt) megalapítására, iskolák, mecsetek építésére, illetve különböző segélyszervezetek működtetésére. Az Anvár esz-Szadat egyiptomi elnök palesztinokat eláruló különbékéje után Kairó figyelmeztette Izraelt arra, hogy az Haszan el-Banna imám által, 1928-ban alapított Muszlim Testvérek Szervezete (جماعة الإخوان المسلمين – Dzsamáat el-Ihván el-Muszlimín) Egyiptomban miképp fejlődött társadalmi, karitatív mozgalomból katonai szervezetté, ám Izrael nem vette vagy nem akarta komolyan venni a figyelmeztetést. Ezzel kapcsolatban Ron Ben Jisáj, ismert izraeli arabszakértő, hírmagyarázó a Jediot Aharonot 2014. augusztus 2-i számában ezt írta

Az előző évszázad 80-as éveiben Izrael számára jobbnak tartotta a vallásos Muszlim Testvéreket az első számú ellenségünknek tartott nemzeti Palesztinai Felszabadítási Szervezetnél. Éppen ezért mondta néhány évvel később Jászer Arafat a Palesztin Törvényhozó Tanácsban azt, hogy a Hamászt valójában Izrael hozta létre.

A Hamász mozaikszó jelentése: lelkesedés, hősiesség, fanatizmus

A hivatalos izraeli állítás szerint az Ahmad Jászin vezette El-Mudzsamma’ el-Iszlámi egészen az 1987-es palesztin intifádáig (felkelés) kizárólag polgári tevékenységet folytatott (legalábbis Izraelnek csak erről volt tudomása), s a Muszlim Testvérek palesztin fiókszervezete csak ekkor hozta létre az Iszlám Ellenállási Mozgalom (Harakat el-Mukávama el-Iszlámijjá - حركة المقاومة الاسلامية) nevű katonai szárnyát. A mozgalom arab elnevezése rövidítésének mozaikszava a Hamász (حماس), s amely mozaikszónak külön jelentése is van: lelkesedés, hősiesség, fanatizmus.



A Hamász címere: középütt a jeruzsálemi Szikla-mecset, amelyet kétoldalt a „Nincs más Isten, mint Allah, és Mohamed az ő prófétája” föliratos palesztin zászló övez. A mecsetkupola felett Palesztina zöld színű térképe látható, míg a két kard alatt a „Palesztina”, s alatta az „Iszlám Ellenállási Mozgalom – Hamász” fölirat olvasható

Amikor a Hamász-gólem az alkotója ellen támad

Oszámá el-Ali, a Palesztin Nemzeti Tanács tagja 2024 februárjában, s jóval korábban Jászer Arafat is jól látta: a palesztin területeket is megszálló Izrael 1973-ban azért engedélyezte és támogatta Ahmad Jászin sejknek az El-Mudzsamma’ el-Iszlámi iszlamista szervezet megalapítását, hogy kijátssza azt a nemzetközi befolyással és tekintéllyel bíró Palesztinai Felszabadítási Szervezet meggyengítésére. Csakhogy az idő előrehaladásával a Hamász-gólem az alkotója ellen támadt, fegyveresen lépett föl az izraeli megszállás ellen. Nagyjából az első palesztin intifádá, felkelés kirobbanása (1987 decembere) óta a Hamász katonailag jóval nagyobb veszélyt jelent Izrael számára, mint a területi lemondásra hajlandó, a zsidó állammal béketárgyalásokat folytató PFSZ.

A túl lassan haladó iráni drónok

De térjünk vissza Oszámá el-Ali három nappal ezelőtti, az Izrael ellen indított légitámadást kommentáló tévényilatkozatához. A palesztin vezető politikus elöljáróban elmondta: csodálkozott azon, hogy Irán drónokat vetett be a több mint 1000 kilométer távolságra levő célpontok elleni támadásra, hiszen a légvédelem könnyűszerrel beméri azoknak pontos helyét és a hosszabb idő alatt megtett útvonalát. El-Ali azt is furcsállotta, hogy az izraeli légierő gépei nem szálltak fel az iráni drónok és ballisztikus rakéták indítása után, pedig ha megteszik, még Irak vagy az Irak és Jordánia között elterülő sivatag felett képesek lettek volna megsemmisíteni őket. Úgy látszik, azt akarták, hogy az iráni drónok és rakéták elérjék Izraelt – mondta Oszámá el-Ali.



Irán Mohádzser drónt indít egy hadgyakorlaton (fotó: Iran International)

De hol van Izrael válasza? Eddig ugyanis mindig azt tapasztaltuk, hogy Izrael azonnal visszaüt, ha megtámadják – csodálkozott a palesztin politikus, majd kijelentette: Izraelnek erős légiereje van, így például az iráni célpontok elleni támadásra is képes F-35-ös harci gépekkel is rendelkezik. Ezek a gépek képesek eljutni Irán területe fölé, s ott támadásokat végrehajtani, majd a radarok észlelése nélkül visszatérni Izraelbe. Az azonnali izraeli válaszcsapásra mégsem került sor.



Az egyetlen említésre méltó iráni dróncsapás az izraeli Nevatim légitámaszponton (fotó: izraeli hadsereg)

Teherán nem a legmodernebb fegyvereivel támadta Izraelt

Oszámá el-Ali az Izrael elleni légitámadást rendkívül gyenge akciónak nevezte, majd megjegyezte, hogy Irán nem legmodernebb fegyvereit vetette be a támadás során, hanem a célpontra csak meglehetősen lassan haladó, ezért könnyen bemérhető és ez által megsemmisíthető drónokat használt. Azt reméltük, hogy Irán majd váratlan és gyilkos támadást hajt végre, de nem ez történt. Háborút nem lehet a médián keresztül megvívni – jelentette ki Oszámá el-Ali, a Palesztin Nemzeti Tanács tagja a dubáji El-Mashad TV-nek adott interjújában.

Hering J. – Kuruc.info