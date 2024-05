Háború :: 2024. május 28. 08:39 ::

A Rheinmetall 100 kilométer lőtávolságú tüzérségi lövedékeket készül szállítani az ukrán hadseregnek

A 20. és a 21. században is jellemző volt a tüzérségi lövegek lőtávolságának a növekedése. Ez a tendencia folytatódik azáltal, hogy a Rheinmetall új lövedékeket fog szállítani az ukrán haderőnek, amelyeknek a lőtávolsága eléri a 100 kilométert.



Az új lövedék (kép forrása: edrmagazine.eu)

Nemrég jelentette be a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger, hogy a Rheinmetall új generációs tüzérségi lövedéket fog szállítani az ukrán hadseregnek. Ennek a különlegessége abban fog állni, hogy a jelenleg rendszerben lévő összes tüzérségi lövedéknél nagyobb lőtávolsága lesz.

Túl sok részletet nem árultak el, de annyi kiderült, hogy már az idén kerül belőle egy széria az ukrán hadsereghez.

A jelenleg rendszerben álló tüzérségi rendszerek esetében a lőtávolság 30-40 kilométer nagyságrendjében van. Ezzel szemben a német vállalat új fejlesztése 100 kilométeres lőtávolságot tesz majd lehetővé.

Ez gyakorlatilag azt jelentheti, hogy az ukrán tüzérség úgy tud majd orosz célpontokat lőni, hogy kívül maradhat az orosz tüzérség lőtávolságán. Emellett az új lőszer révén olyan célpontokat is el tud így érni az ukrán tüzérség, amit korábban nem, köztük parancsnoki és logisztikai központokat, vagy pedig akár repülőtereket.

Ennek amúgy lehet egy olyan következménye is, hogy oroszoknak Belgorod védelmére nagyobb mélységű biztonsági zónát kell létrehozniuk. A néhány hete indult, Harkiv megyei offenzívát ugyanis az oroszok azért indították hivatalosan, hogy az ukrán tüzérségi ne tudja ágyúzni Belgorodot. Jelenleg az ukránok a hátár menti régiókból tudják tüzérséggel ágyúzni az orosz várost.

Viszont amennyiben az ukrán tüzérség megkapja majd az új lőszert, akkor nagyobbra nő a lőtávolsága, mint a Harkiv-Belgorod távolság légvonalban.

Az új tüzérségi lőszernek egy olyan hatása is lesz, hogy olcsóbbá teszi az ukránok számára a mélységi tűzcsapásokat. Ezeket jelenleg és korábban HIMARS-rendszerekkel hajtották végre, de azt viszonylag drága alkalmazni: a HIMARS esetében egyetlen sortűz költsége a millió dollár nagyságrendjében van.

A hírek között felmerült továbbá az is, hogy a Rheinmetall az orosz-ukrán háború miatt új lőszergyárat indított be Németországban, ami már termel is. Papperger szerint a vállalat évente 700 ezer tüzérségi lövedéket fog gyártani, amit idővel tovább fokoznak.

(Olvasónktól)