Háború :: 2024. június 10. 00:44 ::

Izrael veterán amerikai tábornokok segítségével hajtotta végre a tömegmészárlással végződő túszszabadítást

A Gázai övezetbeli Nuszejrát menekülttáborban tegnap végbement, s a legutóbbi hírek szerint 274 palesztin polgári személy, köztük 64 gyermek és 57 nő halálával, valamint 698 sebesülésével végződő túszszabadító izraeli katonai akció kitervelői az izraeli hadseregnek a mostani népirtás kezdete óta tanácsokat adó amerikai tábornokok voltak – fedte fel tegnap este Valíd el-Omári-وليد العمري, az Al-Dzsazírá pánarab hírtelevízió rámalláhi irodájának igazgatója. A tegnapi túszszabadító hadművelet során az izraeli fegyveresek megöltek három izraeli túszt, köztük egy amerikai állampolgársággal is rendelkező személyt – írja az Al-Dzsazírá hírtelevízió honlapja.



Valíd el-Omári Rámalláhból tudósít (fotó: Al-Dzsazíra)

A nem is oly régen Izraelből is rendszeresen tudósító Valíd el-Omári (amíg az Al-Dzsazírá kelet-jeruzsálemi irodáját a Közel-Kelet egyetlen demokráciája be nem záratta – H. J.), az észak-izraeli Szandala palesztin faluban született, s ezért héberül is kiválóan beszél. A neves televíziós újságíró szerint amerikai katonák valószínűleg nem vettek részt az eddigi információink szerint 274 palesztin polgári személy halálát és 698 ember sebesülését okozó hadműveletben. Azt azonban elmondta, hogy az izraeli hadsereg a Gázai övezet ellen vívott jelenlegi katonai agresszió első napjától kezdve tapasztalt és jól képzett amerikai tábornokok stratégiai tanácsai alapján hajtja végre a katonai akciókat.



A Hamász katonai szárnyának háromnyelvű üzenete az izraelieknek (fotó: Al-Dzsazírá)

Mindjárt a 2024. október 7-én megindított háború elején Izraelbe hívott amerikai katonák korábban az iraki El-Fallúdzsában (a 2004 decemberében, a Második Fallúdzsai Csatában az amerikai tengerészgyalogosok a britekkel együtt a hadtörténelem eddigi legkeményebb városi harcát vívták az iraki felkelők ellen – H. J.), és az iraki kurdisztáni Moszulban (a történelmi és bibliai Ninive mai neve – H. J.) vezényelték a heves katonai összecsapásokat. Ezek az amerikai tábornokok adták, adják a tanácsokat az izraeli hadseregnek, s irányítják a katonákat a Gázai övezet jórészt beépített, városi terepen zajló hadműveletei során. El-Omári elmondta: Izrael nem közölte, hogy Washington segített volna a négy túsz tegnapi kiszabadításában, de amerikai politikusok és katonatisztek korábban kijelentették: Amerika segít majd a palesztin ellenállás által fogvatartott izraeli túszok kiszabadításában – mondta állítását az Axios amerikai hírportál korábbi információjával is alátámasztó Valíd el-Omári.



A túszszabadítás során megölt három izraeli túsz (fotó: Al-Dzsazíra)

Közben az Iszlám Ellenállási Mozgalom (arab rövidítése: Hamász) El-Kasszám Dandárok nevű katonai szárnya bejelentette: a négy izraeli túsz kiszabadítására irányuló tegnapi izraeli hadművelet folyamán az izraeli hadsereg, a Belbiztonsági Szolgálat (Sabak – שבכ) és a Különleges Rendőri Egység (Jamam – ימם) fegyveresei három izraeli túszt is megöltek a Nuszejrát palesztin menekülttábor közepe táján. Az El-Kasszám Dandárok az izraeliekhez is szólt egy arab, héber és angol föliratos videóüzenettel

Az önök hadserege tegnap a négy izraeli túsz kiszabadítása érdekében elkövetett tömegmészárlás során a Nuszejrát menekülttáborban három túszt, köztük egy amerikai állampolgárt is megöltek. Az önök kormánya számos izraeli foglyot megöl, hogy más foglyokat kimentsen. Az önök foglyait mindaddig nem engedjük szabadon, amíg a mi foglyaink ki nem szabadulnak – áll az El-Kasszám Dandárok üzenetében, amely a „Fogy az idő” hastaggal zárul.

H. J. – Kuruc.info