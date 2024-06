Háború, Extra :: 2024. június 26. 13:00 ::

Költséges büntetés: nem bírnak a zsidók és nyugati szolgáik a "náci" húszikkal

Júniusban az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség (DIA) jelentést tett közzé, amelyben kiemelte a húszi támadások hatását a vörös-tengeri kereskedelmi hajózásra. A jelentés lesújtó beszámoló arról, hogy Washingtonnak nem sikerült megvédenie a világ egyik legfontosabb vízi útvonalának kritikus tranzitfolyosóit. A Biden-kormányzat rögtönzött haditengerészeti koalíciója, amelyet Prosperity Guardian hadműveletnek neveztek el, nemhogy nem tudta biztosítani a kereskedelmi hajók biztonságos áthaladását a Vörös-tengeren, de még rontott is a helyzeten.

A húszik finomhangolták katonai műveleteiket, miközben egyre hatékonyabb fegyverekkel bővítették arzenáljukat. Röviden, megmutatták, hogy egy militáns csoport aszimmetrikus stratégiák végrehajtásával költséges büntetéseket szabhat ki ellenségeire. Az amerikai kormány saját elemzése szerint Biden vörös-tengeri politikája csúfos kudarcot vallott. A konténerszállítás 90 százalékkal csökkent, miközben a biztosítási díjak, az üzemanyagköltségek és a „kihajózott extra mérföldek” az egekbe szöktek. Az egész jelentésben nyoma sincs az optimizmusnak. A húszik lényegében minden stratégiai céljukat elérték, míg Washington beavatkozása semmit sem ért el.

A húszik elszánt és félelmetes ellenségnek bizonyultak. Öt hónappal az Egyesült Államok vezette koalíció légicsapásainak sorozata után, amelyek célja a képességeik „megzavarása és lebontása” volt, rendszeresen arra kényszerítik az Egyesült Államok vezette különleges egységet, hogy elfogja rakétáikat, bombahajóikat és drónjaikat, amelyek veszélyes és halálos folyosóvá tették a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl hajózási útvonalait. A húszik az elmúlt héten több hajóra is csapást mértek, és amerikai tisztviselők szerint ezek a támadások valószínűleg nem fognak egyhamar véget érni, ami aggodalmakat kelt, hogy az USA egy költséges és fenntarthatatlan patthelyzetbe került. Az amerikai haditengerészet hadihajói egy olyan vörös-tengeri csatában ragadtak, amelyet nem tudnak örökké vívni.

A vörös-tengeri hajózás elleni húszi támadások új jelenséget mutatnak be a geo-gazdasági konfliktusban: egy nem állami szereplő aszimmetrikus hadviselést alkalmaz, és nemcsak a hagyományos fegyveres erők ellen harcol, hanem a nemzetközi hajózás szelektív támadásával célzott gazdasági szankciókat is bevezet. A húszik két tényező kombinálásával tették meg ezt az ugrást: olcsó és csúcstechnológiás fegyverekkel, amelyek képesek fenyegetni, sőt elsüllyeszteni az óceánjáró hajókat, valamint a Bab al-Mandab-szoros feletti stratégiai fontosságú tengerparti terület ellenőrzésével.

A vörös-tengeri hajózás blokádja egyenlőtlenül átrendezte az Ázsia és Európa közötti kereskedelmet. Azokban az országokban működő hajózási cégek, ahol a kormányok felszólaltak a gázai izraeli offenzíva ellen, mentességet kaptak a húszi támadások alól, ami költségelőnyöket és nagyobb nyereséget eredményezett. Ezzel szemben az Izraelt támogató országokban székhellyel rendelkező szállítmányozók, valamint az Európába vagy az Egyesült Államokba irányuló rakományokat szállító vállalatok elvesztették az Ázsia és Európa közötti rövidebb vörös-tengeri útvonalat. Ennek eredményeképpen a hajók iránti kereslettel együtt nőttek a költségek és az utazások időtartama is. A húszi kampány versenyelőnyöket biztosított a kínai és orosz szállítmányozók számára, ugyanakkor leleplezte az USA és NATO-szövetségesei hatástalan ellenintézkedéseit is - derül ki a Business Insider írásából.

Amint az a fenti beszámolóból is kiderül, a nyugati média félre akarja vezetni a közvéleményt azzal, hogy a jemeni kormányt „húsziként”, „lázadóként”, „militáns csoportként” stb. emlegeti. Egy csomó ostoba nyugati valószínűleg azt gondolja, hogy a „húszik” valamilyen emberfaj neve vagy akár egy másik bolygóról érkezett idegenek. Valójában az „al-Húszi” egy bizonyos klán neve az északnyugat-jemeni Szaadah kormányzóságban. Ők az Anszarallah nevű politikai párt vezetői, akik fellázadtak Manszur al-Hadi bábkormánya ellen, és Jemen nyugati részén győzedelmeskedtek. Igen, 2015-ig „lázadóknak” is nevezhettük őket, amikor a szaúdiak és a CIA által kinevezett illegitim kormány ellen lázadtak. 2015 után ezt a rezsimet kirúgták Jemenből, és most „Jemen nemzetközileg elismert kormányának” nevezik, amely 5-6 pocakos alakból áll, akik Szaúd-Arábiában dekkolnak. Valójában a húszik Jemen de facto kormánya, az összes minisztériummal és egy hadsereggel, és az ország nyugati részét ellenőrzik, ahol a lakosság 85 százaléka él.

Mivel az összes arab ország közül gyakorlatilag ők álltak ki egyedül tettlegesen is palesztin testvéreik mellett, nem félve harcba szállni az egész Nyugattal, érdemes megismerkedni velük kicsit közelebbről is. Annál is inkább, mert az európai férfiak példát vehetnek róluk keménység, kitartás és kérlelhetetlenség tekintetében az angolszász-cionista világhatalom elleni felszabadító háború perspektívájában, amelyre mindenképpen sor fog kerülni, csak idő kérdése az egész.

Az alábbi összeállítás ehhez szolgáltat némi információs muníciót:

Jemen lepofoz mindenkit, aki kezet emel Palesztinára:



A húszik lobogója: Allah a leghatalmasabb! Halál Amerikára! Halál Izraelre! Átok a zsidókra! Győzelem az iszlámnak!



Bibinek a húszik miatt is főhet a feje. Nem csoda, hogy Jahja Szári dandártábornokot, az Anszarallah katonai szóvivőjét nem tudja kiverni belőle



Izraeli média: a húszik komoly kárt okoznak az izraeli gazdaságnak. A jemeni hadsereg jelentette fenyegetés az ejláti kikötő csaknem teljes gazdasági tevékenységének felfüggesztéséhez vezetett, az izraeli tengerhajózási cégek pedig elveszítették piaci értékük csaknem egynegyedét, amely több milliárd dollárt jelent



A húszik egymás után pecázzák ki az izraeli érdekeltségű hajókat a Vörös-tengerből

Talpalávaló húszi módra:

Egy húszi csónak legénysége, amint az egyik zsákmányolt izraeli konténerszállító hajót vontatja valamelyik jemeni kikötőbe. Az előtérben látható srác a TikTok sztárja lett, és százával kapja a szerelmes üzeneteket a világ minden részéről:



Ez a lengyel atlantista-cionista Twitter-profil egy amerikaiak által vezetett és tíz NATO-tagállamból álló nemzetközi hadiflottával riogatja a húszikat. „Úgy tűnik, a húszik azt választották, hogy mások nevelik fel a gyerekeiket. Az amerikai hadiflotta közeleg.”



Az amerikai hadiflotta összeomlik – replika az előbbire valakitől, aki már megsejtette a későbbieket



A brit haditengerészet volt főparancsnoka azzal vádolja Franciaországot, Olaszországot és Németországot, hogy hiányzik belőlük a „harci akarat”, miután dezertáltak a húszik ellen összetrombitált koalícióból



Az amerikai haditengerészetnek nincs elég hajója, hogy megkezdje a húszik elleni hadműveletet. Az egyik amerikai katonai újságíró szerint az USA 24 csatahajót épített a parti vizeken való hadviselésre, de a kormány nem hajlandó bevetni őket, a húszik ballisztikus rakétáitól és drónjaitól tartva



Carlos Latuff neves brazil politikai karikaturista rajza



Két brit hadihajó összeütközött egy bahreini kikötőben, és harcképtelenné vált. „Így nem fogjátok legyőzni a húszikat” – kajánkodik valaki a Twitteren



A brit hadihajóknak nincs megfelelő tűzerejük a húszi földi célpontok megtámadására. A brit haditengerészet egyik volt fejese szerint a hadihajóik rakétáinak lőtávolsága „botrányos, és teljesen elégtelen”



Az amerikaiak a kínaiaknál kuncsorognak, hogy csatlakozzanak a húszik elleni tengeri erődemonstrációhoz. Van még lejjebb



Egy amerikai rombolót találat ért és kigyulladt, de az amerikaiak sohasem fogják beismerni az igazságot. A méltóságuk már romokban van, és a legkevésbé sincs szükségük arra, hogy egy amerikai hadihajó elveszítse hitelességét a világgal szemben



Két amerikai haditengerész a tengerbe veszett, miközben megpróbáltak feltartóztatni egy halászbárkát, amely a gyanú szerint iráni fegyvereket szállított a húsziknak



Szaúd-Arábia nem hajlandó csatlakozni a húszik elleni tengeri felvonuláshoz, mert az Anszarallah elleni nyolc éves háború (2014-2022) teljesen kimerítette



Az USA, Britannia, Kanada, Németország és Franciaország által támogatott, kilenc arab országból álló, Szaúd-Arábia vezette koalíció veszteségei a húszikkal szemben



Szaúdi csatlósán keresztül a húszi rakéta Samu bácsit is torkon ragadta



Amikor az amerikaiak és angolok azzal dicsekednek, hogy „húszi célpontokra csaptunk le”, akkor többnyire fából készült rakétamaketteket semmisítettek meg. Az amerikai-angol felderítő szolgálatok kivételével mindenki tudja, hogy a húszik rakétakilövői és fegyvergyárai mélyen a hegyek gyomrában vannak, és gyakorlatilag elérhetetlenek minden ellenség számára

Házilag barkácsolt föld-levegő rakéta működés közben. A húszik már legalább hatot lelőttek a világ legdrágább és legütőképesebbnek reklámozott harci drónjából a saját maguk gyártotta „kőkorszaki” rakétákkal. A Reaper kb. 20 millió dollárt kóstál, a húszi elfogórakéta kb. tízezret:



A Pentagon végre beismerte, hogy a húszik lelőttek egy MQ-9 Reaper drónt. Ez többé már nem fog „kaszálni”



Bibit lógva hagyták a húszik



Abdul-Malik al-Húszi, az Anszarallah vezére: „A Vörös-tenger blokádja addig fog tartani, amíg a gázai népirtás tart”

Jemeni fiatalokat oktatnak a cionizmus elleni harcra az egyik elfogott tengerjáró fedélzetén:



Lucas Gage Twitter-influenszer, egykori tengerészgyalogos, háborús veterán: Emelje fel a kezét az, aki megpróbált figyelmeztetni mindenkit a zsidókkal kapcsolatban, de mindenki azt hitte, hogy egy őrült, egészen mostanáig

Ugyancsak Lucas Gage: „A húszik megmutatják a kövér amerikai férfiaknak, hogyan kell férfiként harcolni a (((gonosz))) ellen. (Az amerikai alt-right zsargonban a hármas zárójellel a zsidókra utalnak.) De a legtöbb kövér amerikai férfi inkább a kosárlabdameccseket nézi, magával játszik, vagy meghajol Slomó előtt. Isten áldja a ginekokráciát, amiért elférfiatlanítja a fiainkat: ez megkönnyíti a bevándorlóknak, hogy megerőszakolják a fehér nőket, akik a korlátlan bejövetelükre szavaztak. Ez egy lenyűgöző jelenség: egy arrogáns, bolondokból álló nemzet, amely azt hiszi, hogy a földkerekségen terpeszkedik, jobbágyokká alacsonyodik, akik a (((gonoszt))) szolgálják és készen állnak arra, hogy felfalják őket.”

Musztafa al-Mumari jemeni komikus Hajók, hajók c. legújabb videóklipje. Figyelemre méltó a mesterséges intelligencia bravúros alkalmazása a világ egyik legelmaradottabbnak kikiáltott országában:

H. T.