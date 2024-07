Háború :: 2024. július 24. 20:04 ::

Brutális orosz fölényről számolt be az ukrán főparancsnok, de persze még így is garantált az ukrán győzelem

Hosszú interjút adott Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnoka a The Guardiannak, amelyben az ukrajnai háború legutóbbi eseményeit elemzi, írja a Portfólió.

Olekszandr Szirszkij egy titkos bázison, a lőszeres ládán ülve adott interjút a brit lapnak, amelyben értékelte az ukrajnai háború történéseit.

Az első kérdés rögtön arra tér ki, hogy mikor érkezhetnek meg a várva várt F-16-os vadászgépek az országba. Elmondta, hogy, bár tudja a választ, mégsem oszthatja meg ezeket az interjúztatóval. A főparancsnok nincs könnyű helyzetben, mivel az a feladata, hogy egy jobb erőforrási helyzetben lévő orosz seregen kerekedjenek felül.

A katonai vezető elismeri, hogy Moszkva jobb helyzetben van, bizonyos esetekben kétszeres vagy akár háromszoros túlerőben vannak, és a számok folyamatosan növekednek. Konkrét példákat is hozott:

az orosz harckocsik száma 2022 óta 1700-ról 3500-ra nőtt,

a tüzérségi rendszerek száma háromszorozódott,

míg az egyéb páncélosok száma 4800-ról 8900-ra emelkedett.

Emellett az inváziós katonák kezdeti 100 ezer fős állománya mára elérte az 520 ezer főt, és az év végére 690 ezerre tervezik emelni.

Ez a fölény a harctéri eseményeken is látszódik, az ukrán alakulatok kénytelenek védekezésre beállni, és szükség esetén hátrálni, Szirszkij elismerte, hogy a „dolgok nagyon nehezek”. Ennek ellenére a főparancsnok továbbra is bizakodó a jövővel kapcsolatban. Úgy látja, hogy Oroszországot meg lehet állítani, ennek pedig a legfontosabb zálogát az ukrán katonák és tisztek adják.

Szerinte a bátor és hősies ellenállás segítségével sokkal nagyobb túlerővel szemben is felül lehet kerekedni. Példaként hozta fel Szumi és Harkiv esetét, mivel szerinte ezeket a megyéket is el akarta foglalni Vlagyimir Putyin orosz elnök, ám a próbálkozások eddig nem hoztak lényeges eredményeket.

Szirszkij értékelte a lassú orosz előrenyomulást is a Donbaszban. Szerinte ezek csak taktikai győzelmek, de nem operatív áttörések, a helyzet továbbra is stabil a keleti régióban. Elmondta, hogy az utóbbi időben a 3700 kilométer hosszú frontvonal mintegy 977 kilométerén aktív tevékenység zajlott, ami rendkívül teljesítményt követel meg a védőktől. Szerinte a harcok megdöbbentő áldozatokat követelnek a támadóktól, az arány nagyjából háromszoros, ennyivel többen esnek el az oroszok oldalán az ukrán veszteségekhez képest. Azt azonban nem nevezte meg, hogy pontosan hány ukrán katona halt meg a harcok közben, mivel ezek érzékeny adatok.



Szirszkij szerint Moszkva igen kegyetlen taktikát alkalmaz a hadműveletei során: hatalmas számú gyalogost áldoznak fel kevéske területi győzelemért. Ellenben Ukrajna elve az, hogy inkább a katonák életét védik, nem tartják a végsőkig azokat a pozíciókat, amiknek már semmi értelmük sincsen. A főparancsnok szerint a kedvezőtlen események ellenére Ukrajna továbbra is a harctéren győzheti le Oroszországot.

Ebben az F-16-osok nagy segítséget nyújthatnak, annak ellenére is, hogy korlátozott képességekkel rendelkeznek, ezért nagyon óvatosan kell használni ezeket a frontvonalon. Ennél is fontosabb szereppel bírnak a pilóta nélküli légi rendszerek, azaz a drónok. Szerinte ezek mára akkora szerepet játszanak egy modern háborúban, mint a tüzérség, és a minőség jóval fontosabb a mennyiségnél. A hosszú távolságra képes eszközeik száma is folyamatosan nő és jól teljesít, ezekkel már legalább 200 oroszországi célpontra mértek csapást. Szirszkij elmondta, hogy Kijev egyik legfontosabb célja a Krími híd elpusztítása, de azt nem árulta el, hogy erre mikor kerülhet sor.