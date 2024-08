Novemberben újabb békekonferenciát szervez Ukrajna; Kijev ezúttal meg akarja hívni Oroszországot is az eseményre – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a francia sajtónak a Kyiv Independent szerint.

Úgy gondolom, ahogy a legtöbb ország, hogy a második békecsúcsra meg kell hívni Oroszország képviselőit, másképpen nem fogunk tudni eredményeket elérni. Ha az egész világ a tárgyalóasztalnál akarja őket látni, nem lehetünk ellene - mondta Zelenszkij.

Hozzátette: a békekötéshez alapvetően szükséges lesz Ukrajna területi integritásának helyreállítása, de hozzátette: "ez nem csak fegyverrel lehetséges." Arra viszont kitért:

Az eredeti szövegben:

When asked if he is considering the possibility of ceding Ukrainian territories, Zelensky said that this is "not the best option" and no president can resolve any issue of Ukraine's territorial integrity without Ukrainians.

"It goes against the Constitution of Ukraine... Those in power have no official right to give up their territories. For that to happen, the Ukrainian people have to want it" he said.