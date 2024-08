Háború :: 2024. augusztus 20. 08:20 ::

Amerikai professzor: Ukrajna hatalmas stratégiai hibát követett el

Ukrajna stratégiai hibát követett el a Kurszk elleni offenzívával: értékes emberéleteket és hadianyagot ölnek bele egy olyan hadműveletbe, amely semmiben nem hozza közelebb az ukrajnai vezetés háborús céljainak elérését, főleg nem Ukrajna megszállt területeinek felszabadítását – írja a The Hill hasábjain közzétett véleménycikkében Andrew Latham, a Macalester College nemzetközi tanulmányokat oktató professzora.



Illusztráció: Shutterstock

Az írás azzal kezdődik, hogy Andrew Latham méltatja Volodimir Zelenszkijt, aki szerinte tehetséges politikus és szónok, mesterien állította maga mellé a globális közvéleményt.

A mostani, Kurszk elleni offenzívát viszont "stratégiai ballépésnek" tartja, ami szerinte fontos erőforrásokat von el a frontvonal legfontosabb szakaszáról, és kevés stratégiai haszonnal kecsegtet.

Latham úgy látja, hogy az offenzíva valóban alkalmas volt arra, hogy Ukrajnát ismét pozitív fényben tüntesse fel a nemzetközi médiában, illetve pszichológiai hatása is volt Oroszországra nézve.

Ettől függetlenül úgy látja: érdemesebb lett volna az offenzívát Ukrajnán belülre koncentrálni, ahol egy ilyen hadművelet akár lehetőséget is generált volna a frontvonal áttörésére, de legalább az orosz védvonalak meggyengítésére.

Ukrajna most egy költséges és végeredményében fölösleges műveletben ragadt. A világot lenyűgözi, ami történik, viszont Ukrajna jövőjéért máshol zajlik a küzdelem – írja Latham.

Hozzáteszi: ami most történik, a harctéren kevés stratégiai előnyhöz juttatja Ukrajnát, ahhoz pedig, hogy megnyerjék a háborút, gyakorlati és elérhető célokra, és nem "hatalmas gesztusokra" van szükség.

Lenyűgöző a bátorságuk és az ellenállásuk, de jó lenne, ha ez stratégiai bölcslátással párosulna. A győzelem nem szimbolikus, ellenállást mutató gesztusokban, hanem a területi felszabadításért folytatott fáradhatatlan harcban rejlik – fogalmaz a professzor.

Bár cikkében többször is méltatja Ukrajnát, zárásként Andrew Latham kritizálja a kijevi vezetést azért is, mert szerinte amellett, hogy értelmetlenül nagy kockázatot vállalnak, a mostani eszkaláció nem csupán Ukrajnára, hanem más országokra nézve is veszélyes lehet.

Zelenszkij szerint már is nincsenek vörös vonalak a Kremlben

1250 négyzetkilométeren 92 települést foglaltak el az ukrán alakulatok az oroszországi Kurszk térségében. Volodimir Zelenszkij - azok után, hogy vasárnap este ismertette a támadás hátterét - hétfő este is részletesen beszélt erről a műveletről, amit ő védelminek nevez.

A Reuters hírügynökség beszámolója szerint elmondta, hogy az ukrán erők több mint 1250 négyzetkilométert foglaltak el egy "védelmi műveletben" az oroszországi Kurszk térségében, és sürgette a szövetségeseket, hogy engedélyezzék a nyugati fegyverek mélyen az országon belüli csapásait.

Két héttel azután, hogy az ukrán erők sokkoló behatolást indítottak Oroszország nyugati régiójába, Zelenszkij azt mondta, hogy a művelet, amelyről "senki sem tudott", bizonyítja, hogy nincsenek olyan vörös vonalak a Kreml részéről, amelyek átlépésétől óvakodni kellene.

"Az Oroszországgal kapcsolatos úgynevezett vörös vonalak naiv, illuzórikus koncepciója, amely egyes partnerek részéről uralta a háború értékelését, ezekben a napokban valahol Szudzsa közelében omlott össze" - fogalmazott, utalva a jelenleg Kijev ellenőrzése alatt álló határvárosra.

Az ukrán csapatok összesen 92 települést foglaltak el - tette hozzá a Telegram üzenetküldő platformon közzétett, nagykövetekhez intézett beszédében.

"Ha partnereink feloldanák a fegyverhasználatra vonatkozó jelenlegi korlátozásokat az orosz területekre vonatkozóan, akkor nem kellene fizikailag belépnünk a kurszki területre" - mondta Zelenszkij, arra hivatkozva, hogy meg kell védeni az ukrán határ menti településeket.

Kijev tisztviselői már régóta sürgetik a szövetségeseket, hogy engedélyezzék a nagy hatótávolságú csapásokat az Oroszországon belüli katonai célpontokra, például katonai repülőterekre és raktárakra, de ezek a felhívások nem változtatták meg a Nyugat hozzáállását.

Zelenszkij azt is mondta, hogy az ilyen korlátozások aláássák Kijev képességét egy orosz offenzíva kivédésére keleten, a stratégiai fontosságú Pokrovszk és Toretszk térségében.

Mindkét városban a legintenzívebb harcok zajlottak az utóbbi időben, mivel az orosz csapatok folyamatosan nyomultak előre, és akár 10 kilométerre is megközelítették Pokrovszk külvárosát.

"Mindenkinek emlékeznie kell arra, hogy Ukrajnát csak egy döntés választja el attól, hogy megállítsa az orosz hadsereg előrenyomulását a fronton, amelyet partnereinktől várunk" - hangsúlyozta Zelenszkij. Ismét rámutatott az időben történő fegyverszállítások szükségességére, amely kérdés a 30 hónapja tartó invázió során gyakran felmerült. Az ilyen logisztika jelenleg "késedelmet szenved" - utalt többek között az Egyesült Államokkal kötött megállapodásokra.

Az orosz hadsereg közben elfoglalta Zaliznét

Orosz csapatok elfoglalták a Donyeck régióban található Zalizne (korábbi nevén Artyjomovo) települést - közölte az orosz védelmi minisztérium a vasárnapi hadijelentést ismertetve.

A település Toreck határában található, amely kisváros az orosz erők egyik fő csapásiránya a térségben Pokrovszk mellett. A háború előtt mintegy ötezren lakták Zaliznét, Torecknek pedig hozzávetőleg 30 ezer lakosa volt. Utóbbi kisváros védelmét a kijevi vezetés megerősítette.

A tárca közölte, hogy orosz ellenőrzés alá került Donyeck régióban a Viemka vasúti állomás is.

(Portfólió - MTI nyomán)