2024. október 7. 16:22

"Sürgősnek tűnik" - Netanjahu rendkívüli kormányülést hívott össze

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő váratlanul rendkívüli nemzetbiztonsági témájú kormányülést hívott össze hétfőn, a Hamász október 7-i támadásának egyéves évfordulóján – közölte egy izraeli kormánytisztviselő a The Times of Israel című online lappal.

A portál megjegyezte: a találkozó sürgősnek tűnik, mivel Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős izraeli miniszter és Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter tervezett találkozóját az utolsó pillanatban elhalasztották emiatt.

A hétfői napon Libanonból és Gázából is rakétákat lőttek ki Izraelre – és e csapások egy része most érezhető károkat is okozott.

(Index)