Háború :: 2024. október 9. 20:52 ::

Megkapták az engedélyt az újabb támadásra a zsidók: "Irán azt sem fogja érteni, hogy mi történt"

Izrael csapása Irán ellen „halálos, precíz és különösen meglepő” lesz – közölte a The Times of Israel szerint Joáv Gallant védelmi miniszter.



Netanjahuék a mai telefonbeszélgetés során

Lezajlott a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök, valamint Kamala Harris alelnök közötti telefonbeszélgetés – közölte Netanjahu hivatala a The Times of Israellel. Azt is elárulták, hogy a beszélgetés 50 percen át tartott. Arról, hogy mi hangzott el, természetesen nem adtak tájékoztatást. A tárcavezető arról a válaszcsapásról beszélt, amely még a múlt hét keddi nagy rakétatámadásra lenne reakció, és amelyről Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is egyeztethetett szerdán.

Joáv Gallant a hadsereg 9900-as hírszerző egységénél – amely egység a hadszíntereken gyűjti az információkat – mondta a fenti szavakat, majd azt is hozzátette:

Irán a csapás idején azt sem fogja érteni, hogy mi és hogyan történt vele.

Hozzátette ugyanakkor, hogy Irán múlt heti csapása „agresszív volt, de kudarcot vallottak, mert pontatlanok voltak”. Azt állította, hogy a légierőnek nem esett baja a támadásban, minden kifutópálya üzemel, egyetlen repülőgép sem sérült meg, ahogyan katonák és civilek sem.

Gallant azt is hozzátette, hogy az egész izraeli biztonsági rendszer – a szárazföldi katonáktól kezdve egészen a miniszterelnökig – összhangban van az Irán elleni csapás kérdését illetően.