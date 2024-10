Háború, Külföld :: 2024. október 20. 17:05 ::

Orosz rakétatámadás ért egy ukrán várost és egy energetikai létesítményt ukrán közlés szerint

Orosz légicsapásokban megsebesült 17 ember egy ukrajnai városban vasárnapra virradóan, és megrongálódott az áramhálózat egy fontos létesítménye, ami több ezer háztartásban okozott áramkimaradást már fagyponthoz közeli hőmérsékletben - közölték ukrán hivatalos források.

Az egyik légitámadás a dnyipropetrovszki régióban lévő Krivij Rih várost érte, két ballisztikus rakéta csapódott be a területén. Lakóházak mellett közigazgatási épületek, valamint gépjárművek is megrongálódtak - közölte Olekszandr Vilkul közigazgatási vezető. A sebesültek között egy mentőápoló is van - tették hozzá a mentők.

Az orosz erők egy energetikai létesítményt is támadtak az északkelet-ukrajnai Szumi város közelében, és ennek következtében "több mint 37 ezer fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül" - közölte a helyi áramszolgáltató cég.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában közölte, hogy az orosz erők csak az utóbbi egy hétben mintegy nyolcszáz légibombával és több mint ötszáz drónnal támadták Ukrajnát.

Ukrajnában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a leghidegebb tél várható a háború 2022 februári kezdete óta.

(MTI)