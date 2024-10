Háború, Lapszemle :: 2024. október 28. 17:54 ::

Gátlástalan egyoldalúság, Izrael ajnározása, a cionizmus ellenségeinek démonizálása az "objektív" nyugati médiában

El kellene hinnünk, hogy a diktatúrák sajtójával szemben a „fősodratú” nyugati – és azon belül a magyarországi – média nem kézivezérelt. Hát persze. Az összes Magyarországon állomásozó „bal- és jobboldali”, „liberális, konzervatív és baloldali”, nyomtatott és elektronikus sajtótermék az Irán elleni izraeli rakétatámadásokat a következőképpen mutatta be a közönségének: Izrael megtorló csapást mért Iránra, az október 1-jén a perzsa állam részéről őt ért agresszióra válaszul. Pontosan ugyanígy adott hírt az eseményről a CNN-től a Fox Newson, a CBS-en, az ABC-n, az NBC-n keresztül a New York Timesig és a Washington Postig az összes „tekintélyes” amerikai és európai nyomtatott és elektronikus média. A médiacsicskák igazodtak. Mertek volna mást tenni.

A „mainstream”-hez tartozó, vagyis állítólag csakis az objektív igazságot közlő és persze álhíreket soha nem terjesztő médiumok közül egyetlen egy sem akarta vagy merte felhívni a figyelmet az alábbi tényre: az izraeli célpontok elleni iráni, október 1-jén bekövetkezett rakéta- és dróntámadások révén Teherán választ kívánt adni Iszmail Hanije Hamász-vezető, Hasszán Naszrallah Hezbollah-vezér, Abbasz Nilforoushan és számos más iráni diplomata és katonai parancsnok meggyilkolására. Izrael korábban a perzsa állam nagykövetségét is bombázta Damaszkuszban, és iráni területen gyilkolta meg a palesztin ellenállási mozgalom irányítóját. (Továbbá korábban iráni atomtudósokat öltek meg, de Ebrahim Raiszi iráni elnök helikopterbalesetének körülményei is tisztázatlanok.) A perzsa politikai és katonai vezetők hangsúlyozták: a zsidó állam bizonyíthatóan és súlyosan, több alkalommal is megsértette Irán szuverenitását és területi integritását, ezért az Operation True Promise II. fedőnevű hadművelet (az október 1-jei drón- és rakétacsapások izraeli katonai célpontokra) teljes mértékben jogosak, és összhangban állnak az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelyével, mely az önvédelem jogát minden állam (és nem csak Izrael) számára biztosítja. (Az Operation True Promise I. az áprilisi, inkább csak szimbolikus, Izraelt megcélzó iráni drón- és rakétatámadás kiváltó oka a damaszkuszi iráni külképviselet lebombázása volt a zsidó állam légiereje részéről.)

A magát „kiegyensúlyozottnak” hirdető hivatalos nyugati média azonban ezúttal sem fárasztotta magát a teljes mértékben démonizált „ellenség” érveinek és álláspontjának bemutatásával. A magyarországi elektronikus és nyomtatott sajtó jelentős része is gyalázatosan leszerepelt. (Nem először, persze.) Az „irányvonal”, amelyre ezúttal az elvtársaknak szigorúan ragaszkodniuk kell, a következő „alapelvekre” épül: 1. Izrael mindig védekezik, akkor is, ha támad; 2. Bármi történjék is, Izrael áldozat, és bármit tesz is, joga van az önvédelemre; 3. Ha bárki Izraelre támad, az minden ok és előzmény nélkül teszi, és gaz ná…, akarom mondani terrorista; 4. Izrael nem csak a Nyugatot, a szabadságot, demokráciát, emberi jogokat védi, de immár az emberi civilizáció egészét is az „elállatiasodott barbárokkal” szemben. Persze a nyugati médiát irányító nemlétező világerő bizonyos köreiben hasonló „narratívát” építettek ki Oroszországgal szemben is, sőt lassan mintha Kína is rákerülne a démonizálandó – és ezért elpusztítandó – ellenségek listájára. Hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az oroszok és kínaiak ügyében a „fősodratú” nyugati sajtó berkein belül is hallhatók józan és értelmes hangok. Hazánkban is! (Sőt, talán leginkább éppen hazánkban.)

Érdemes azonban a mellékelt képeken láthat főcímeket alaposan szemügyre venni. Mindenütt egyforma az „üzenet”, a megfogalmazás is megegyezik…de persze aki a kézi vezérelt média agymosásáról értekezik, az „gyűlöletet kelt” és „összeesküvés elméleteket terjeszt”… Az Irán elleni izraeli rakéta- és dróntámadásokat a „retaliation”, „reprisal” (megtorlás), esetleg „response”, „payback” (válasz, visszafizet) szavakkal kell a médiamunkásoknak körülírni. Pontosan ezekkel a kifejezéseknek a segítségével mutatta be Izrael cselekedeteit a CNN, az ABC, a CBS, az NBC a Fox News, melyek összességében az amerikaiak háromnegyedének tájékozódási forrásaként szolgálnak. Ezen kívül szigorúan igazodott a hivatalos (cionista) irányvonalhoz a hat legolvasottabb amerikai lap: a The Wall Street Journal, The a New York Times, az USA Today, a The Washington Post, a Los Angeles Times, valamint a New York Post. A Fox News képes volt fő címben világgá kürtölni, hogy „Izrael megtorló csapásokat kezdett Irán ellen, mivel korábban a perzsák rakétaesővel árasztották el az izraelieket”. Kettős csúsztatás vagy inkább hazugság: egyrészt, amikor a perzsák támadtak, szó nem volt „megtorlásról” a Fox News tudósításaiban, másrészt, nem az „izraelieket”, hanem kizárólag katonai helyszíneket vettek célba az irániak, így azután civil áldozata a két perzsa katonai akciónak nem is volt. (Ellentétben a Hamász elleni izraeli háborúval, melynek immár 42 ezernél is több polgári áldozata van, akiknek többsége nő és gyermek.) Még a legkiegyensúlyozottabbnak a Washington Post egyik szalagcíme tűnt, amely a „kölcsönös adok-kapok” részeként utalt az izraeli támadásra – elhallgatva ugyanakkor az előzményeket.

Természetesen az említetteken kívül a többi befolyásosnak számító média is hasonlóképpen egyoldalúan mutatta be az izraeli-iráni fegyveres összecsapás egyes fázisait: így az Associated Press (AP), a National Public Radio (NPR), a Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), az Al-Monitor illetve az Axios elnevezésű népszerű weboldalak, és a lista a végtelenségig folytatható lenne. De az európai hírtelevíziók zászlóshajói, mint például a francia EuroNews, vagy éppen a tekintélyesnek mondott lap, a Le Monde, a brit Sky News is igazodott a kötelező irányelvekhez, mi több, még a szaúdi Al Arabiya televíziós csatorna vagy éppen az Egyesült Arab Emirátusok népszerű weblapja, a The National is. A magyarországi Hír tv, ATV, Duna tv, M1, TV2, RTL Klub és társaik ugyancsak jeleskedtek a félretájékoztatásban és a torzításban. (Bár a Hír tv becsületére legyen mondva, elemző műsoraikban már objektív vélemények is elhangzottak.)

„Nevetséges Izrael-párti propaganda zajlik a médiában. Izrael Irán elleni támadása nem volt megtorlás; Irán Izrael számára adott válasza volt a megtorlás” – vélekedik Ben Norton „másként gondolkodó” újságíró. „Izrael kezdte az ellenségeskedéseket, elsőként az izraeli légierő bombázta Szíriában az iráni nagykövetséget, majd Teheránban hajtottak végre merényletet (Iszmail Hanije Hamász-vezető ellen), azután pedig megölték az Iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnokát Libanonban” – tárta fel az igazságot Ben Norton.

Következzék néhány szalagcím, illetve hír a nagyon független és objektív magyarországi médiából is:

Néhány órán át tartó megtorló akcióról volt szó. Úgy tudni, az izraeli hadsereg csak katonai célpontokat támadott, sem az energia-hálózatra, sem nukleáris létesítményekre, sem olajmezőkre nem mért csapást a perzsa ország területén.

Izrael iráni katonai célpontokat – légvédelmi rendszereket és rakétagyártó üzemeket – támadott szombat hajnalban. A csapás korlátozott volt, nem irányult például energetikai vagy nukleáris létesítmények ellen. Teherán a támadás sikeres elhárításáról és „korlátozott károkról” beszélt a megtorló akció kapcsán, amely válasz volt a perzsa állam október 1-jei rakétatámadására Izrael ellen.

Az izraeli hadsereg (IDF) szombaton kora hajnalban közölte , hogy katonai célpontok elleni csapásokat hajtott végre Iránban, válaszul a perzsa állam hónapok óta tartó Izrael-ellenes támadásaira. Az IDF közleménye szerint Izraelnek „joga és kötelessége” válaszolni a Teherán és megbízottjai által elkövetett támadásokra, ennek érdekében „védelmi és támadó képességeiket teljes mértékben” mozgósították, idézi a Reuters az IDF tájékoztatását.

Izrael nem tehette meg, hogy nem válaszol az őt ért iráni rakétacsapásokra. Szombat hajnalban Izrael katonai célpontokat támadott a perzsa állam területén. A szakértők szerint a csapást valószínűleg nem fogja katonai eszkaláció követni.

Mondanom sem kell, a fentebb idézett médiumok (a sor hosszan folytatható lenne), amikor Irán október 1-jén, illetve áprilisban indított rakétákat és drónokat Izrael ellen, természetesen semmiféle jogos válaszról, megtorlásról, a nukleáris és polgári célpontok kíméléséről nem tettek említést.

G. B.