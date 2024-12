Háború :: 2024. december 25. 14:42 ::

A békéért imádkoztak az éjféli misén a Gázai övezetbeli keresztények

A Gázai övezet állandó izraeli bombázása, a népirtás gyilokszereként alkalmazott kiéheztetés, a még működő kórházak lerombolása, az orvosok elhurcolása és halálra kínzása ellenére tegnap este Gázaváros Ez-Zejtún negyedében egybegyűlt a maroknyi palesztin római katolikus és más felekezetű keresztény közösség a Megváltó megszületésének emlékére celebrált éjféli misére. A szentmise kizárólag az imádkozásra korlátozódott, s megemlékeztek a 15 hónapja folyó háború Gázai övezetbeli keresztény áldozatairól – írja a WAFA Palesztin Hírügynökség és az AFP. A WAFA által készített videón megtekinthetjük az éjféli mise részleteit és a hívekkel készült rövid beszélgetéseket, miközben hallható a templom felett köröző izraeli harci repülők zaja.

A WAFA Palesztin Hírügynökség beszámolója szerint az éjféli misét a közel 15 ónapja tartó izraeli népirtás tudatában szomorú hangulatban celebrálták, s a karácsonyi ünnep kizárólag a szertartásra, az imára korlátozódott. A szentmisén megjelentek egyben az izraeli hadsereg által a mostani háború kitörése óta meggyilkolt, mintegy 20 Gázai övezetbeli keresztény polgári személyről is megemlékeztek. A szentbeszéd folyamán Gabriel Romanelli plébános név szerint is megemlítette a 2023. december 16-án egy izraeli mesterlövész által a Szent Család-templom udvarán hidegvérrel agyonlőtt idős katolikus asszonyt és annak lányát. De a plébános szólt arról is, hogy a megszálló erők 2023. október 19-én Gázavárosban szándékosan célba vették a Szent Porfíriosz görög ortodox templomot és a hozzátartozó épületeket, amelynek során 18 polgári személyt meggyilkoltak.



Gabriel Romanelli atya az éjféli misét celebrálja Gázavárosban (fotó: AFP)

Az AFP tudósítója is jelen volt az éjféli misén, s beszámolójában a többi ez olvasható:

Több száz, különböző felekezetű Gázai övezetbeli keresztény gyűlt egybe kedden este a háború sújtotta gázavárosbeli Szent Család-templománál, és imádkoztak a palesztin területek nagy részét pusztító háború befejezéséért. De ezúttal eltűntek a csillogó fények, az ünnepi díszek és a templom előtt magasba tornyosuló karácsonyfa, amely korábban évtizedek óta díszítette Gázavárost. Az egykor az ünnep hangulatát sugárzó Ismeretlen Katona tere most romokban hever, törmelékké változtatták a könyörtelen izraeli légicsapások. A keresztény hívek azonban romok között még akkor is vigaszt kerestek, miközben a parti sávon tovább dúltak a harcok.

A gázavárosi Szent Család Római Katolikus Templom (كنيسة العائلة المقدسة) az egyetlen latin szertartású templom az amúgy 2,5 milliós Gázai övezetben. A több mint egy évvel ezelőtt kezdődött izraeli népirtás előtt a Gázai övezetben mintegy 3 ezer keresztény vallású palesztin volt, de közülük is csak mindössze 200 a római katolikus. A templom plébánosa az argentin Gabriel Romanelli atya. Az itteni keresztények többsége ugyanis a görög ortodox egyház híve. A katolikus egyház a mostani népirtás előtt általános és középiskolát, illetve orvosi klinikát működtetett. A tavaly ősszel kezdődött izraeli gyilkolászás következtében a maroknyi katolikus közösségből, amíg lehetett, többen elmenekültek, s akik maradtak, azok közül többen megsebesültek vagy életüket vesztették.



Az éjféli misén részt vevő hívek a Szent Család-templomban (fotó: WAFA)

Az izraeli légierő már a 2014 nyarán végrehajtott „szilárd sziklaszirt” fedőnevű hadművelet során is csapást mért a gázavárosi Szent Család katolikus templomhoz tartozó lakóépületekre, aminek következtében az ott lakó egyházi személyek és az alkalmazottak kénytelenek voltak menekülttáborokba költözni.



Hívek az éjféli mise után a Szent Család-templom előtt (AFP)

A mostani, a zsidók által „vaskardok háborújának” nevezett gyilkolászás folyamán, pontosabban 2023. december 16-án az izraeli hadsereg egyik mesterlövésze a templom udvarán agyonlőtte a veszedelmes terrorista kinézetű Náhidá Antón nevű idős asszonyt és neki a menekülésben segítő leányát, Számr Kemál Antónt. Az aljas gyilkosság ellen tiltakozott Ferenc pápa és több európai vezető politikus (a háborúellenes, békeközvetítő Orbán Viktor nem tiltakozott…) – ám a gyilkolászó karaván haladt tovább. Az izraeli légierő 2024. július 7-én bombatámadást indított a Szent Családtemplomnak a Rózsafüzér nővérek által működtetett iskolája ellen, s megölt négy, az iskola falai között menedéket kereső embert.



A tavaly decemberben agyonlőtt Náhidá Antón a Szent Család-templomban (fotó: vaticannews.va)

A tegnapi éjféli mise után az AFP megszólaltatta Kemál Dzsamíl Antónt, akinek a feleségét, Náhidát és a lányát, Számret 2023. december 16-án itt, a Szent Család-templom udvarán agyonlőtte egy izraeli mesterlövész. Az idős férfi a többi között ezt mondta:

Imádkozunk a békéért, a háború befejezéséért, s azért, hogy az emberek biztonságban élhessenek.

Hering J. – Kuruc.info