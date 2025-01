Háború :: 2025. január 31. 16:56 ::

Hiába a zsidó tiltás, az UNRWA továbbra is segélyezi a palesztinokat

Továbbra is végzi a munkáját az ENSZ palesztinokat segélyező ügynöksége (UNRWA) annak ellenére, hogy Izrael múlt vasárnap elrendelte, hogy a szervezet január 30-ig függessze fel tevékenységét Kelet-Jeruzsálemben, és költözzön ki az ottani létesítményeiből.

Folytatjuk segélyezési tevékenységünket - közölte pénteki genfi sajtótájékoztatóján Juliette Touma, az UNRWA kommunikációs igazgatója.

"Gázában az UNRWA továbbra is a nemzetközi humanitárius segélyezés gerincét adja. Nemzetközi csapatunk máig jelen van Gázában, ahova változatlanul érkeznek az alapvető szükségleti cikkeket szállító teherautók" - mondta el az UNRWA munkatársa, hozzátéve, hogy ha zavar keletkezne a segélyezési tevékenységükben, az veszélybe sodorná az Izrael és a palesztin Hamász iszlamista szervezet között nemrég létrejött tűzszünetet.

Touma beszámolt arról is, hogy a Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben dolgozó munkatársaik tevékenységét rendszeresen nehezítik meg különféle incidensek: kövekkel hajigálják, illetve ok nélkül egyes ellenőrzőpontokon is feltartóztatják őket. Az igazgató szerint különösen ellenséges környezetben kénytelenek dolgozni, mert erőteljes dezinformációs kampány folyik a szervezet ellen.

Izrael szerint az ENSZ-ügynökség némely alkalmazottjának köze volt a palesztin terroristák 2023. október 7-i összehangolt támadáshoz Izrael déli területei ellen, Izrael állítása szerint többen a Hamász és egyéb helyi terrorszervezetek tagjai voltak. Az ENSZ belső vizsgálata alapján kilenc dolgozóra terelődött a gyanú, akiket haladéktalanul menesztettek is.

A január 19-én hatályba lépett tűzszünet kezdete óta már több mint 32 ezer tonna élelmiszert juttattak be a Gázai övezetbe az ENSZ Világélelmezési Programja szerint. Az Egészségügyi Világszervezet pedig azt közölte pénteken, hogy 12-14 ezer beteg vár arra, hogy elszállítsák az övezetből a rafahi átkelőn keresztül. A tervek szerint 50 embert szombaton fognak evakuálni, miközben szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy sürget az idő, több gyerek élete is veszélyben van. Ez lesz az első egészségügyi evakuálás a Gázai övezetből Rafahon keresztül azóta, hogy tavaly májusban lezárták az Egyiptomba vezető átkelőt.

(MTI)