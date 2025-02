Háború :: 2025. február 21. 09:36 ::

Izrael három zászlóaljat vezényelt Ciszjordániába meghiúsult buszrobbantási kísérletek miatt

Izrael három zászlóaljat Ciszjordániába vezényelt péntek reggel, azt követően, hogy előző este Tel-Aviv környékén buszokban robbantottak pokolgépeket, amit magára vállalt a Hamász ciszjordániai, Túl-Karmban működő szárnya - jelentette be az izraeli hadsereg szóvivője péntek reggel.

"A hadsereg folyamatos helyzetértékelést végez, és készen áll a támadó műveletek kiterjesztésére. Ciszjordánia északi részén, Szamáriában folyamatosan zajlik a terrorizmusellenes hadművelet"- közölte a katonai szóvivő.

Éjjel helyzetértékelést tartott Benjámin Netanjahu miniszterelnök, Jiszráel Kac védelmi miniszter, Herci Halevi vezérkari főnök és Ronen Bar, a Sin Bét belbiztonsági szolgálat vezetője. Eldöntötték, hogy "intenzív hadművelet" hajtanak végre Ciszjordániában, valamint az izraeli rendőrség és a Sin Bét fokozza "az izraeli városokban a támadások megelőzését".

Előzőleg, csütörtök este öt buszban találtak pokolgépet Tel-Avivban és környékén, ezekből három fel is robbant, de emberéletben nem esett kár. Három robbanószerkezet üres járművekben lépett működésbe Bat-Jamban és Holonban, Tel-Avivtól délre fekvő városokban, majd két újabbat találtak és hatástalanítottak, miután ennek nyomán átvizsgálták a buszokat.

Mindegyik buszon öt kilogrammnyi robbanószert helyeztek el, melyeket a hatósági vizsgálatok szerint péntek délelőtt akartak felrobbantani, de az időzítő szerkezetet hibásan állították be, és ezért már csütörtökön megtörtént a detonáció. Az egyik, fel nem robbant bombán "Bosszú Túl-Karmból" feliratot találtak.

Az egyik busz hátsó ülésénél egy ott elhelyezett gyanús tárgyra figyelmeztetett egy utas, mire a sofőr azonnal leszállított mindenkit, és kihívták a rendőrséget, s így néhány perccel a detonáció előtt kiürült a jármű.

A történtek miatt csütörtökön késő este minden közösségi közlekedésben részt vevő járművet leállítottak és átvizsgáltak Izraelben, és a rendőrség jelentős erőkkel nyomoz az elkövetők után.

Izrael: a Hamász által átadott egyik holttest nem az eddig ismert túszok közül való

Izraelben az igazságügyi orvosszakértők azonosították a Hamász által legutóbb átadott három túsz földi maradványait, a negyedik holttestről viszont azt állapították meg, hogy nem az eddig feltételezett Shiri Bibaszé.

A palesztin szervezet a tűzszünethez kapcsolódó túszalku alapján adta át Izraelnek csütörtökön négy elhurcolt izraeli földi maradványait, melyeket azonosításra az igazságügyi orvosszakértői intézetbe vittek. Ott azonban közülük csak háromnak a személyazonosságát tudták megállapítani. A negyedik holttest a vizsgálatok nyilvánosságra hozott eredményei szerint nem izraeli túszé.

"Többször megvizsgálták a nő holttestét, melyen ruhamaradványok is voltak, és számos keresztellenőrzést is elvégeztek. Nem kötődik semmilyen túsz-DNS-hez. A holttestet több szakértő többször is megvizsgálta" - hangsúlyozták az orvosszakértői intézetből.

A szakemberek a maradványokból azt állapították meg, hogy a 2023. október 7-i támadásban édesanyja karján elhurcolt legfiatalabb túszokat, a hároméves Kfirt és a kilenc hónapos Arielt a fogságban gyilkolták meg, valószínűleg már az első túszalku idején, 2023 novemberében. Ezt korábban hírszerzési információk alapján is valószínűsítették.

A csontok vizsgálata alapján azt is közölték, hogy a negyedik átadott túszt, a nyolcvanhárom éves Oded Lifsicet is a fogságban ölték meg, nagyjából egy évvel ezelőtt.

A 32 éves Shiri Bibaszt és két kisgyermekét otthonukból, Nir Óz kibucból hurcolták az övezetbe, ahol a Hamász állítása szerint egy izraeli légicsapás végzett velük. A szakértők megállapításai ennek ellentmondanak. Az édesanyát és két kisfiát a Pusztaság urai nevű, kisebb gázai szervezet tartotta fogva, amely az iszlám szalafista áramlatához tartozik.

Izrael a szakértői vizsgálatok után sürgős üzeneteket küldött a túszalku közvetítőinek, és hangsúlyozta, hogy a történtek az egyezmény megsértését jelentik, és követeli Shiri Bibasz visszaadását a Hamásztól. "Nem tudjuk, miért tették ezt. Nagy itt a sokk. Követeljük a visszajuttatását. Fontos számunkra az is, hogy a szombati túszátadás a tervek szerint megtörténjen"- közölte egy izraeli tisztviselő a ynet című hírportállal.

Netanjahu megint bosszút ígér

Benjámin Netanjahu miniszterelnök az orvosszakértői beszámolóra reagálva "határozott cselekvést" ígért" annak érdekében, hogy Shiri Bibaszt Izraelbe hozza "valamennyi túszunkkal, az élőkkel és a holtakkal együtt".

"Gondoskodni fogunk róla, hogy a Hamász a teljes árát megfizesse a megállapodás eme kegyetlen és gonosz megsértésének" - hangoztatta a kormányfő egy nappal hat élő izraeli túsz tervezett szabadon bocsátása előtt.

Megtorlást is kilátásba helyezett: "Oded Lifsic, Ariel és Kfir Bibasz szent emlékét örökre megőrzi a nemzet. Isten álljon bosszút a vérükért! Mi is megbosszuljuk őket" - fogalmazott Netanjahu.

(MTI nyomán)