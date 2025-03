Háború :: 2025. március 17. 11:03 ::

Trumpék kilépnek a szervezetből, amelynek az orosz vezetés "felelősségre vonása" lett volna a feladata

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma bejelentette, hogy kilép abból a nemzetközi csoportból, amelyet az Ukrajna elleni invázióért felelős vezetők, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök felelősségre vonásának kivizsgálására hoztak létre - tudósított a New York Times.





A döntés, miszerint az USA visszalép az Ukrajna elleni Agressziós Bűncselekmények Üldözéséért felelős Nemzetközi Központból (International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine) - amelyhez a Biden-adminisztráció 2023-ban csatlakozott - a legújabb jele annak, hogy a Trump-kormányzat eltávolodik Biden elnök azon elkötelezettségétől, hogy személyesen is felelősségre vonja Putyint az ukránok ellen elkövetett bűncselekményekért.

A szervezetet azzal a céllal hozták létre, hogy felelősségre vonják Oroszország, valamint szövetségesei - Fehéroroszország, Észak-Korea és Irán - vezetését olyan bűncselekményekért, amelyeket a nemzetközi jog és szerződések agresszióként definiálnak, és amelyek más országok szuverenitását sértik, illetve nem önvédelemből indítottak.

A bennfentesek szerint a döntést hétfőn jelentik be a szervezet anyaintézményének, az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) munkatársai és tagjai számára. Az Egyesült Államok volt az egyetlen Európán kívüli ország, amely együttműködött a csoporttal, egy vezető ügyészt küldve Hágába, hogy ukrán, balti és román nyomozókkal dolgozzon együtt.

A Trump-adminisztráció emellett csökkenti az Igazságügyi Minisztérium Háborús Bűnök Elszámoltatási Csoportjának (WarCAT) feladatkörét is, amelyet 2022-ben hozott létre Merrick B. Garland akkori főügyész. A csoport jelentős eredményt ért el 2023 decemberében, amikor először alkalmaztak egy közel három évtizedes háborús bűnökre vonatkozó törvényt négy orosz katona távollétében történő vádemelésére, akik egy amerikai állampolgárt kínoztak meg Ukrajna Herszon régiójában.