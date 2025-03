Háború :: 2025. március 19. 10:45 ::

Március 23-án folytatódik a tűzszüneti tárgyalás

Március 23-án Szaúd-Arábiában tárgyal Oroszország és Amerika a Washington és Kijev által javasolt 30 napos tűzszünetről – jelentette be Steve Witkoff, a Fehér Ház különleges küldöttje a Fox News műsorán.



Witkoff arról is beszámolt, hogy az amerikai küldöttségben Marco Rubio külügyminiszter, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és ő vesz majd részt.

Moszkva és Washington fő tárgyalási témája a korábban felvetett 30 napos általános tűzszünet lesz, illetve a háború lezárása.

Trump embere arra is kitért, hogy Moszkva már most leállította az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat, és a Fekete-tengeren is tűzszünetet hirdettek.

Reméli, hogy Ukrajna is beleegyezik a részleges fegyvernyugvásba.

(Portfólió)