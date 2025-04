Háború, Extra :: 2025. április 17. 07:51 ::

Szakáll és tarka körömlakk - lazul a fegyelem az izraeli hadseregben

Engedélyezték a szakállviselést külön jóváhagyás nélkül, és a hazautazást a hétköznapi gyakorló egyenruhában az izraeli hadseregben (IDF) - jelentette a helyi média.

A másfél éve tartó háború okozta fegyelemérvényesítési nehézségek miatt Ejal Zamír vezérkari főnök történelmi és példátlan engedményeket vezetett be az IDF-ben a katonák megjelenésére és öltözetére vonatkozóan.

Az IDF történetében először minden katona jogosult szakállat növeszteni külön engedély vagy előzetes jóváhagyás nélkül, még a saját egységük magas rangú tisztjeitől sem szükséges kérvényezniük ezt. A döntést az motiválta, hogy az elmúlt években, különösen a háborút megelőző időszakban, egyre több katona, köztük vallásosak és hagyományőrzők, szerettek volna szakállat viselni.

A korábbi vezérkari főnök, Gadi Eizenkot megpróbálta visszaszorítani ezt a tendenciát, és szigorúan korlátozta a szakállviselésre vonatkozó engedélyeket. Ez jogi vitákhoz is vezetett, mert több katona a legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy engedélyeztessék számukra a borotválkozás alóli mentességet.

Zamir azt is megengedte, hogy a harcoló alakulatok katonái "B" típusú egyenruhában vagy taktikai egyenruhában mehessenek haza eltávozásra, szemben az eddig ilyenkor kötelező "A", ünnepi egyenruhával. A szerződéses női katonák immár különféle színű körömlakkokat is használhatnak, noha a rikító vagy csillogó árnyalatokat továbbra is tiltják. A sorkatona-lányoknál nincs változás - ők továbbra is csak az öt éve jóváhagyott színeket használhatják.

Az IDF közleménye szerint a háború alatt megnövekedett a megjelenési szabályok betartásának nehézsége. Az új szabályozás célja, hogy egységes és szabályozott módon tegye lehetővé a szakáll viselését, azonban aki nem teljes szakállat, vagy csak bajuszt növeszt, azt továbbra is kötelezni fogják a borotválkozásra.

A döntés az izraeli Torat Lehima nevű szervezetnek és Keti Sitrítnek, a Likud képviselőnőjének kérésére született, miután éppen egy évvel ezelőtt a Goláni-egység katonái kérvényt nyújtottak be a szervezethez.

"Mostantól a szakáll az izraeli katona identitásának elválaszthatatlan része lesz" - jelentette ki Sitrít. Az új szabályozás vallási hovatartozástól függetlenül engedi a szakállat, amennyiben az összhangban van a hadsereg által meghatározott külső megjelenési előírásokkal.

"Az IDF zsidó hadsereg. Sokévnyi küzdelem után, isteni segítséggel és fáradhatatlan társunk, Keti Sitrít képviselőnő vezetésével történelmi és jelentős korrekciót értünk el, amely véget vet a szakállat növeszteni kívánó katonák furcsa üldöztetésének" - fogalmazott a Torat Lehima.

"Köszönöm Jiszráel Kac védelmi miniszternek, hogy határozottan előmozdította ezt a fontos megállapodást, és Jariv Levin igazságügyi miniszternek a törvényhozás elősegítésében nyújtott jelentős segítséget. Személyes köszönetem illeti Aviád Gádot rabbit és Itáj Aszmánt a Torat Lehima szervezettől a közös küzdelemért ezen történelmi korrekció érdekében, valamint 'Szakállas Giládnak' a professzionális munkájáért és az ügy igazságába vetett hitéért" - hangsúlyozta Sitrít a Szakállas Gilád nevet kiérdemlő Gilád Lévire utalva.

"Évek óta küzdünk a katonák nevében, és boldogan, meghatottan jelentjük ennek a történelmi napnak az eljövetelét. Az általunk kezdeményezett új rendelet lehetővé teszi minden katonának a szakállnövesztést, véget vetve a rendszerszintű diszkriminációnak, és lehetővé téve, hogy a parancsnokok a háború megnyerésére, és ne a borotválkozásra összpontosítsanak" - közölte "Szakállas Gilád", a szakállengedélyezés élharcosa.

(MTI)