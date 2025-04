Háború, Külföld :: 2025. április 26. 16:58 ::

Ukrán vezérkar: folytatódnak a harcok Kurszk megyében

Nem felel meg a valóságnak az orosz katonai vezetés közlése, miszerint befejeződtek volna a harci cselekmények az oroszországi kurszki régióban - közölte az ukrán vezérkar szombaton a Facebookon.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezt megelőzően közölte: Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke jelentést tett Vlagyimir Putyin elnöknek arról, hogy befejeződött Kurszk megye felszabadítása.

"Az ukrán erők védekező műveletei a kurszki régió egyes részein továbbra is folytatódnak. Az operatív helyzet összetett, de alakulataink továbbra is ellenőrzésük alatt tartanak bizonyos állásokat, és végrehajtják a kijelölt feladatokat, miközben mindenféle fegyvert alkalmazva hatékony tüzérségi csapást mérnek az ellenségre, beleértve az aktív védelem taktikáját is" - írta az ukrán vezérkar közleményében. Hozzátette: szombaton kora délutánig a kurszki hadműveleti övezetben az ukrán erők az orosz csapatok öt rohamát verték vissza, és egy ilyen összecsapás még jelenleg is tart. "Az ukrán egységek bekerítésének veszélye nem áll fenn" - szögezte le a kijevi katonai vezetés.

A Kurszk megyében harcoló ukrán alakulatok "szétveréséről" szóló orosz állításokat az ukrán vezérkar "propagandatrükknek és a kívánt állapotok valóságként való bemutatásának" nevezte. Megjegyezte, hogy Kurszk megyén kívül az oroszországi belgorodi régióban is folytatódnak az ukrán csapatok aktív hadműveletei.

(MTI)