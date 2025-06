Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. június 23. 22:06 ::

Ami nem üti meg a "humanista" Nyugat ingerküszöbét: ENSZ-tisztségviselő beszámolója a tragikus gázai állapotokról

Miközben a világ közvéleménye a lehetséges iráni válaszlépéseket latolgatja, és minden szem Teheránra szegeződik, az izraeli hadsereg folytatja a mészárlást a Gázai övezetben. Nem csupán fegyverekkel, hanem a kiéheztetés eszközeivel és az orvosi ellátás teljes ellehetetlenítése révén is. Jonathan Whittall, az ENSZ-nek a palesztin megszállt területeket felügyelő Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) vezetője szerint, ami Gázában történik, az leginkább „lassú mészárlásnak” nevezhető. Mint az ENSZ-tisztségviselő minapi gázai látogatása során rámutatott: „polgári személyeket gyilkolni napi rendszerességgel, pusztán azért, mert élelmiszerhez próbálnak hozzájutni, a nemzetközileg elfogadott jogi normák súlyos megsértésének tekinthető.”

Whittall – aki aligha ússza meg az antiszemita megbélyegzést – hangsúlyozta továbbá, hogy „miközben a világ máshová figyel, Gázában az embereket pusztán azért meggyilkolják, mert életben kívánnak maradni”. „Aki élelemhez kíván hozzájutni, aláírja a halálos ítéletét” – nyomatékosította az ENSZ palesztin ügyekért felelős humanitárius szervezetének vezetője, aki elmondta azt is, hogy immár 400-nál is több (friss adatok szerint 450), élelmiszersegélyért sorban álló palesztint öltek meg a megszállók május 27. (a gázai segélyszállítmányok egy részének beengedése) óta, és 3466 embert megsebesítettek. Whittall a kétségbeejtő egészségügyi állapotokat is szóba hozta: „az elmúlt néhány nap folyamán sebesülteket látogattam meg a Nasser Kórházban, ahol a rettenetesen túlterhelt személyzet a borzasztó túlzsúfoltsággal és az egészségügyi eszközök súlyos hiányával küszködik” – jelentette ki.

A tisztségviselő beszámolt továbbá egy minapi incidensről, amikor az izraeli erők tüzet nyitottak egy „katonai zónában található amerikai-izraeli segélyosztó központ” közelében gyülekező tömegre. „Sokan az áldozatok közül olyan helyen vesztették életüket, amelyet a mentők nem tudtak megközelíteni” – idézte fel a borzalmakat Jonathan Whittal, hozzátéve, hogy néhány nappal korábban egy izraeli tank tüzet nyitott segélyosztó teherautókra várakozó emberekre. A mészárlás következtében hozzávetőleg 60 személy életét vesztette, több százan pedig megsebesültek. Mint a humanitárius szervezet vezetője rámutatott, egyes fegyveres csoportok szándékosan lövöldöznek a segélykért sorban álló civilekre.

Ami pedig a gázai egészségügy helyzetét illeti, a teljes összeomlás a küszöbön áll. „Miközben óriási a zsúfoltság, a kórházak csak részben működőképesek, alapvető orvosi eszközök és gyógyszerek hiányoznak, gyakran sújtják légicsapások az intézményeket, illetve a gyakori kiürítési parancsok is ellehetetlenítik a működésüket” – szögezte le a tisztségviselő, egyúttal kifejezve aggodalmát az újabb értelmetlen halálos áldozatok miatt.

Az övezetben a vízhiány is súlyos gond. „A kutakból kifogyott a víz, némelyik pedig olyan helyen található, amely a polgári lakosság számára megközelíthetetlen. A megsérült vízvezetékek is jelentős mértékben hozzájárulnak a vízhiányhoz. Gyermekek hosszú órákat várakoznak vizet szállító teherautókra, amelyek azonban sohasem érkeznek meg” – vázolta a rettenetes állapotokat az ENSZ humanitárius szervezetének vezetője.

Whittall az éhínség fokozódásáról is beszámolt: „Az UNICEF adatai szerint az év eleje óta naponta átlagosan 110-nél is több gyermek kerül kórházba súlyos alultápláltság miatt. Az a kevés élelmiszert is, ami az övezetbe érkezik, kétségbeesett, éhező emberek, egyes esetekben pedig bűnözői csoportok martaléka lesz.” Azonban az igazi baj a tisztségviselő szerint az, hogy „a lakosság éheztetését fegyverként használják, és ami a szemünk előtt zajlik, az nem más, mint a lakosság erőszakos elüldözése szülőföldjéről, és tudatos, lassú legyilkolása azoknak az embereknek, akik pusztán csak életben szeretnének maradni” – fogalmazta meg kendőzetlen nyíltsággal az ENSZ palesztinai segélyszervezetének vezetője, aki rámutatott: mindaz a szörnyűség, amiről beszámol, megelőzhető lenne. „Csakhogy szándékosan akarják a palesztin életet eltüntetni a Gázai övezetből, noha a nemzetközi jog értelmében Izraelnek mint megszálló hatalomnak világosan körvonalazható kötelezettségei lennének, melyeknek egyáltalán nem tesz eleget” – szögezte le Whittal, sürgetve egyúttal az elkövetett bűncselekmények feltárását és kivizsgálását.

Az igazság kimondását és a humanitárius szempontokat a cionista hatalmi érdekek fölé helyező ENSZ-tisztségviselő felszólította a „nemzetközi közösséget” (sajnos alighanem hiába): gyakoroljanak erőteljes politikai és gazdasági nyomást Izraelre a gázai katasztrófa további fokozódásának megállítása céljából. Amelyhez azonban elengedhetetlen a tartós tűzszünet megkötése, összhangban a Nemzetközi Bíróság (ICJ) határozataival – hangsúlyozta a nyilvánvaló tényt a palesztin ügyekért felelős humanitárius szervezet vezetője. „Ma, innen, a Gázai övezet szívéből, minden fenntartás és kétség nélkül mondhatom, hogy a jelenlegi erőfeszítések elégtelenek. A palesztinok életét szándékosan és tervszerűen rombolják szét a világ szeme láttára” – fejezte be nyilatkozatát Jonathan Whittal, az ENSZ palesztin megszállt területeket felügyelő Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalának vezetője, aki ember tudott maradni ebben a förtelmes embertelenségben is.

2023. október 23. óta, elsősorban az USA, de a nyugati világ egészének támogatását is élvező izraeli hadsereg akcióinak 55 959 halálos és 131 242 sebesült áldozata van. A legyilkoltak és a sérültek többsége nő és gyermek. 14 ezer személyt eltűntként tartanak nyilván, sok százezer ember pedig lakóhelyének elhagyására kényszerült.

Gergely Bence