Az izraeli hadsereg folytatja Gázaváros elfoglalásának hadműveletét

Az izraeli hadsereg folytatja Gázaváros elfoglalásának hadműveletét, és lezárta a civil forgalmat az övezet déli részéből az északiba, csak a Gázavárost dél felé, a menekülttáborok felé elhagyók mehetnek - közölte szerdán Aviháj Edri, a hadsereg arabul is beszélő szóvivője.

A szóvivő szerint a hadsereg kommandósai megtalálták a város központjában a palesztin fegyveresek több elhagyott erődítményét, bennük katonai eszközökkel. Az utóbbi napok műveleteiben likvidáltak több "terroristát", köztük olyanokat, akik éppen fegyverek előállításán dolgoztak titkos műhelyekben. Gázavároson kívül is, az övezet északi részében is megtaláltak több fegyverrejtekhelyet - írta.

A gázai egészségügyi minisztérium jelentése szerint szerda hajnal óta 28 palesztin vesztette életét az izraeli támadásokban, a legtöbben Gázavárosban. Az izraeli közszolgálati rádió, a Kan jelentette, hogy a halottak között van Ahmad Atallah, a Hamász gázai katonai bíróságának elnöke.

(MTI nyomán)