Háború :: 2025. október 22. 09:33 ::

Két újabb túsz holttestét azonosították Izraelben

Az izraeli orvosszakértői intézet szerdán hivatalosan is megerősítette két halott túsz személyazonosságát, Tamir Ádár és Árje Zalmanovic holttestét előző este adta át a Hamász.

A 38 éves Ádárt az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett támadás során ölték meg, Zalmanovic pedig az izraeli hadsereg tudomása szerint egy hónappal a támadás után, a gázai fogságban halt meg, 85 évesen; mindketten a Gázai övezethez közeli Nir Óz kibucban éltek, ahol Ádár a kibuc biztonsági szolgálatának tagja volt - olvasható a jelentésben.

Ádár nagymamáját, Jaffát is elhurcolták, azonban őt 48 nappal a támadás után - fogolycsere keretében - elengedték.

A Hamász kedd este jelentette be a két holttest átadását, ugyanakkor több időt kért, hogy a további holttesteket is visszaadhassa, hangsúlyozva, hogy még sok emberi maradvány található a romok alatt, amelyek eltakarításához időre van szüksége.

A szervezet főtárgyalója, Hálil al-Hajja hangsúlyozta, hogy a Hamász továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett. "Nagy nehézségekbe ütközünk a holttestek kiemelésében, de elszántak vagyunk, és keményen dolgozunk, hogy ezt elérjük" - jelentette ki.

A Hamász és Izrael között kötött tűzszünet értelmében a Hamásznak 28 izraeli holttestét kell átadnia. Izrael mind ez idáig 15 túsz földi maradványait kapta vissza.

(MTI nyomán)