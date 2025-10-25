Háború :: 2025. október 25. 10:39 ::

Ballisztikus rakéták kopogtattak éjjel Kijevben

Oroszország ismét ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, egy ember meghalt, legkevesebb tízen megsebesültek - jelentette be szombaton az ukrán főváros katonai közigazgatásának vezetője. Halálos áldozatokat jelentettek Dnyipropetrovszkból is.

Timur Tkacsenko azt mondta, a támadás során egy óvoda is megrongálódott.

Telegramon közzétett üzenetében Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere azt közölte, három embert kórházban ápolnak. Hozzátette, hogy a mintegy hárommilliós Kijev keleti részén több tűzről és egy robbanásról is beszámoltak.

Dnyipropetrovszk régió hivatalos forrásai azt közölték, hogy az éjszakai légitámadásoknak a térségben két halálos áldozata és hét sebesültje van.

Péntek éjjel Ukrajna több más térségében is megszólaltak a légvédelmi szirénák, az ukrán légierő pedig arról tájékoztatott, hogy az éjszaka folyamán 50 drónt és négy ballisztikus rakétát semmisített meg az ország déli, keleti és északi térsége fölött.

A szintén a Telegramon ismertetett bejelentésben a légierő részéről hozzátették, hogy az orosz fél összesen 63 drónt indított Ukrajna felé Kurszk, Orjol és a Krím félsziget irányából.

(MTI)