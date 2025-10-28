Háború :: 2025. október 28. 20:36 ::

Megint Gázavárost bombázzák a zsidók

Azonnali légicsapásokat rendelt el Gázavárosra Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kedden, válaszul izraeli katonák elleni állítólagos lövésekre. A Hamász ezt követően megtagadta az újabb izraeli túsz holttestének estére ígért átadását.

Az izraeli hadsereg katonáit a hadsereg közlése szerint Rafahnál páncéltörő lövedékekkel támadták meg, és palesztin mesterlövészek is tüzet nyitottak rájuk, amire válaszul - Netanjahu utasítására - Izrael jelentős légicsapásokat mért Gázavárosra, épületeket és alagutakat támadott.

Jeruzsálem különböző szankciókat is fontolgat a rafahi tűzharc nyomán a Hamász ellen, de ezek bevezetéséhez egyeztetnie kell Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kezdeményezésére tűzszüneti megállapodás van érvényben a két fél között.

A Hamász az izraeli csapások miatt megtagadta a kedden Hán-Júnisznál egy alagútból kiásott holttest tervezett átadását. A palesztin szervezet a tűzszüneti megállapodás szerint köteles lett volna visszaadni minden túszt, de az életben maradt húsz túsz mellett - huszonnyolc helyett - eddig csak tizenöt holttestet adtak át.

(MTI nyomán)