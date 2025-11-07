Háború :: 2025. november 7. 18:12 ::

Zelenszkij szerint jelenleg csak lézengenek az orosz katonák Pokrovszkban

A Donyeck megyei Pokrovszkban mindössze 314 orosz megszálló tartózkodik most, az ellenségnek viszont továbbra is a település megszállása az első számú célja - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök pénteken Kijevben, a haditanács ülését követő sajtótájékoztatóján.

Az államfő szavai szerint három nap alatt 220 orosz roham volt a város ellen. "Az ukrán hadsereg adatai szerint magában Pokrovszkban 314 orosz megszálló tartózkodik, de a város környékén sokkal több" - emelte ki.

Zelenszkij elmondta, hogy a Harkiv megyei Kupjanszknál az ukrán erők 1100-1200 méternyit tudtak előretörni. A régióban lévő vovcsanszki térségben a helyzet feszült, és tovább súlyosbodhat az orosz csapatösszevonások miatt - tette hozzá.

Az elnök bejelentette, hogy Ukrajna alternatívát talált a kínai DJI cég által gyártott, Mavic típusú drónokra, és nemsokára elkezdődik ennek az eszköznek a tömeggyártása.

Az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint Zelenszkij úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteki washingtoni találkozóján Donald Trump elnökkel fel fogja vetni az orosz energiabeszerzés kérdését. "Mindenki tisztában van az energetikai vállalatokkal szembeni európai uniós szankciók, valamint Trump elnök személyes döntéseinek következményeivel" - mondta az ukrán államfő.

Denisz Smihal Zelenszkij módra "ukrán" védelmi miniszter ugyanezen a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna már a jövő évben meg szeretné kapni Svédországtól az első Gripen harci repülőgépeket. Zelenszkij hozzátette, hogy a finanszírozás kérdése Ukrajna saját lehetőségeit is érinti, ugyanakkor számítanak a befagyasztott orosz vagyonokra, valamint a partnerekkel kötött kétoldalú megállapodásokra, amelyekben meghatározták az ukrán hadsereg különböző prioritásainak finanszírozási lehetőségeit.

Smihal elmondta, hogy a svéd védelmi minisztériummal csütörtökön részletesen egyeztették a várható megállapodások részleteit. "Megállapodtunk abban, hogy 150 darab Gripen E osztályú repülőgépet szállít le Svédország" - mondta. Közölte, hogy a SAAB gyártóvállalattal emlékeztetőt írtak alá a Gripen repülőgépek ukrajnai gyártásáról. "Arra számítunk, hogy 2033-tól a Gripen gyártása már nagyrészt Ukrajnában történik, a nagy egységek összeszerelésétől kezdve az egyes alkatrészek helyi gyártásáig" - tette hozzá.

Smihal megerősítette, hogy a Gripenek átvétele egy külön folyamat. "Azt kérjük, hogy Ukrajna minél hamarabb kaphassa meg a korábbi, C és D osztályú Gripen gépeket. Ragaszkodunk ahhoz, hogy ez legkésőbb 2026-ban megtörténjen, és erről jelenleg is tárgyalunk partnereinkkel. A Gripen E gyártása később fog megkezdődni, de időben közel esik ehhez" - fejtette ki. A védelmi miniszter azt is megjegyezte, hogy már a jövő év elejétől megkezdik az ukrán pilóták és szerelők képzését Svédországban.

(MTI nyomán)