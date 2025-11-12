Háború :: 2025. november 12. 18:31 ::

Kreml: Ukrajna támogatói kezdenek rájönni, hogy a pénzük eltűnik Ukrajnában

Ukrajna támogatói kezdenek rájönni, hogy a pénzük jelentős része eltűnik Ukrajnában - hangoztatta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak a Kijevben kirobbant korrupciós botrányra reagálva.

"Ezek az országok (az Európai Unió és az Egyesült Államok) egyre jobban és jobban kezdik felismerni, hogy a pénzek jelentős részét, amelyet adófizetőiktől beszednek, a kijevi rezsim elsikkasztja. Ez teljesen nyilvánvaló. És egyre több és több ember megérti ezt" - mondta Peszkov.

Megerősítette a brit Financial Times napilap értesülését, miszerint Jonathan Powell, a brit miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója valóban kapcsolatba lépett korábban Jurij Usakovval, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójával.

"Valóban volt kapcsolatfelvétel, a kapcsolat létrejött, ez így van. A párbeszéd nem folytatódott. Az a helyzet, hogy a kapcsolatfelvétel során beszélgetőpartnerünkben élesen élt az a kívánság, hogy az európaiak álláspontjáról beszéljen, és hiányzott belőle a szándék és a kívánság, hogy meghallgassa a mi álláspontunkat. Természetesen, mivel nem volt lehetőség a véleménycserére, a párbeszéd nem folytatódott" - mondta Peszkov.

A The Financial Times szerint Powell 2025 elején megpróbált nem hivatalos csatornát nyitni a Kreml felé, és felhívta Usakovot. A telefonbeszélgetés célja az volt, hogy ismertesse az orosz féllel a brit és más európai országok álláspontját. A lap szerint egy alkalommal történt véleménycsere, és Powell nem tudta létrehozni a kommunikációs csatornát.

Peszkov elmondta, hogy az orosz fél nem vitatta meg amerikai partnereivel a Tyihon (Sevkunov) szimferopoli és krími metropolita ellen az ukrán titkosszolgálatok által tervezett, február 28-án leleleplezett merényletkísérletet. Ezzel arra reagált, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szerdán közölte: a tervezett pokolgépes gyilkosság célja az volt, hogy meghiúsítsa a tárgyalásokat Oroszország és az Egyesült Államok között.

Az FSZB arról is beszámolt, hogy a meghiúsított merénylet ügyében februárban őrizetbe vett két egyházi személy után most őrizetbe vett két újabb gyanúsítottat.

(MTI)