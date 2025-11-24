Háború, Külföld :: 2025. november 24. 00:10 ::

Nem nyugszik a zsidó terrorállam: a Hezbollah katonai vezetőjére mértek csapást Bejrútban

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap - jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal.

Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás. "Továbbra is határozottan fel fogunk lépni, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen" - idézi Jiszráel Kac "védelmi" minisztert a tárca közleménye.

"Aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét" - tette hozzá Kac, és bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt "elszántan folytatni fogják a maximális érdekérvényesítés politikáját Libanonban és mindenhol máshol", valamint, hogy nem engedik, hogy Izrael visszatérjen a 2023. október 7-e előtti állapotokhoz.

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról - mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy a terrorállam fokozni készül a libanoni csapásokat, de "nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját."

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba. "Nemrég az IDF Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította" - áll a miniszterelnöki hivatal közleményében.

"A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és az IDF vezérkari főnökének ajánlására" - tették hozzá. "Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait" - hangsúlyozták.

Tabatabait a Hezbollah kettes számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után. Elsőként az IDF közölte, hogy csapást mért egy "kiemelkedő" vezetőre Bejrútban.

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a szervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint, hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével.

Júliusban - evakuálási figyelmeztetések után - az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.

(MTI nyomán)