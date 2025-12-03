Háború, Anyaország :: 2025. december 3. 15:59 ::

A kijevi rezsim megint csapást mért a Barátság kőolajvezetékre

Ukrajna csapást mért az oroszországi Tambov régióban futó Barátság kőolajvezetékre – írja az Ukrinform nyomán az Index. A hírügynökséggel az ukrán katonai hírszerzés egyik forrása közölte, hogy a támadáskor egy távolról működésbe hozott robbanószerkezetet használtak, amelyet további gyújtóanyagokkal is megerősítettek, hogy nagyobb tüzet idézzen elő.

Orosz közösségi oldalakon videók jelentek meg a robbanásról. A környéken élők arról számoltak be, hogy erős dörgést hallottak Kazynskiye Vyselki térségében, amit fényes villanások kísértek az égen.

Nem ez az első alkalom, hogy támadás érte a Barátság kőolajvezetéket: ez már az ötödik ukrán akció a vezeték ellen. Legutóbb szeptemberben történt támadás, de augusztus 18-án is célba vették a vezetéket, akkor a szállítás egy időre meg is szakadt, és ideiglenesen le kellett állítani az olajáramlást.

A csővezeték a délkelet-oroszországi Szamaránál kezdődik, ahová Nyugat-Szibériából, az Urál térségéből és a Kaszpi-tenger felől érkezik a kőolaj. Innen a vezeték a belarusz Mazir városánál két ágra válik: egy északira és egy délire. A Belaruszba belépő szakasz éves kapacitása 70 millió tonna.

Ukrajnában, a magyar és a szlovák határ közelében a vezeték két irányba ágazik: az egyik ág Magyarországra fut, a másik Felvidékre. Utóbbin keresztül jut orosz kőolaj Csehországba is. A felvidéki szakaszon évente nagyjából 20 millió tonna olaj halad át.

Ukrajna 2024-ben mintegy 11,36 millió tonna orosz kőolajat továbbított a Barátság vezeték déli ágán Magyarországra, Felvidékre és Csehországba. Ez a mennyiség legalább 2014 óta, de feltehetően Ukrajna 1991-es függetlenné válása óta is a legalacsonyabb éves szállítás.

Frissítés: Orbán: Magyarország kőolajellátása biztonságban van

Magyarország kőolajellátása biztonságban van - írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon. A kormányfő közölte: egyeztetett a Mol vezetőivel.

"Az ukrán támadás ellenére a Barátság kőolajvezeték Magyarország irányában zavartalanul üzemel. Magyarország kőolajellátása biztonságban van" - olvasható a bejegyzésben.

(MTI)