Trump: nem egyértelmű a béketárgyalások jövője

Donald Trump amerikai elnök a The Guardian beszámolója szerint úgy fogalmazott, hogy a béketárgyalások jövője nem egyértelmű, miután az általa „meglehetősen jónak” minősített tárgyalások az orosz elnök és az amerikai küldöttek között nem hoztak áttörést az ukrajnai háborúban. A keddi, több órás Kreml-találkozó után az amerikai különmegbízott Steve Witkoff és Trump veje, Jared Kushner csütörtökön Floridában találkozik az ukrán főtárgyalóval, Rusztem Umerovval.

Az Egyesült Államok elnöke szerdán az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin szeretne megállapodásra jutni, azonban nem tudja megmondani, mi lesz a találkozó eredménye, mert ahhez két fél kell. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok „elég jól kidolgozott tervet” készített Ukrajnával.

Nem tudom, mit művel a Kreml. (…) Elmondhatom, hogy viszonylag jó beszélgetésünk volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk. Ez egy háború, soha nem lett volna szabad elkezdődnie. (...) Putyin le akarja zárni a háborút. Ez volt a benyomása – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, utalva Steven Witkoff beszámolójára.

Területi kérdések bonyolítják a helyzetet



A Kreml szerdán közölte, hogy az orosz elnök elfogadott néhány, az ukrajnai háború befejezését célzó amerikai javaslatot, és hajlandó tovább dolgozni a megállapodás megtalálásán, de „még nem sikerült kompromisszumra jutni”. A felek megállapodtak abban, hogy nem hozzák nyilvánosságra a Kreml-megbeszélések tartalmát, azonban legalább egy jelentős akadály áll még a megállapodás útjában: a négy, Oroszország által részben megszállt régió sorsa.

Egy orosz tisztviselő úgy nyilatkozott, hogy „eddig nem sikerült kompromisszumot találni” a területi kérdésben, amely nélkül a Kreml „nem lát megoldást a válságra”. Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij kizárta, hogy feladják az Oroszország által elfoglalt területeket, és elmondta, hogy csapata az Egyesült Államokban tartandó találkozókra készül, hozzátéve, hogy a párbeszéd Donald Trump képviselőivel folytatódik. Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha a beszámolók szerint élesebb hangot ütött meg: felszólította Putyint, hogy „ne pazarolja tovább a világ idejét”.