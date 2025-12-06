Háború :: 2025. december 6. 09:42 ::

NAÜ: megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően

Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztonsági feladatát - jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta, Moszkva természetesen tagad.

A NAÜ pénteki tájékoztatása szerint az atomerőmű múlt heti vizsgálata szerint az atomreaktor köré felhúzott szarkofágot februárban érő dróntámadás kárt tett a szerkezetben, amelynek fő célja a sugárzó anyagok kiszabadulásának a megakadályozása.



A 2016. november 15-én közreadott képen ráhelyezik az új, az eddiginél biztonságosabb védőburkot a csernobili atomerőműre november 14-én (fotó: MTI/EPA/EBRD Photostream)

Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója mindazonáltal hangsúlyozta, hogy bár a védőburok elvesztette elsődleges biztonsági funkcióját, nem állapítottak meg végleges károkat a szerkezet egyes részeiben, például a megfigyelőrendszerekben.

Mint mondta, néhány helyreállítási munkálatot már elvégeztek, a hosszútávú nukleáris biztonság és a további károk elkerülése érdekében azonban átfogó felújításra van szükség.

A csernobili atomerőmű 1986-ban felrobbant negyedik blokkja fölé emelt 36 ezer tonnás, 110 méter hosszú, 257 méter széles és 105

méter magas, félhenger formájú acélszarkofágot februárban érte támadás, és egy időre tűz is keletkezett.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, a NAÜ felvétele a csernobili atomerőmű 4-es reaktorát védő betonburok, úgynevezett szarkofág tetején ütött lyukról 2025. február 14-én, miután reggelre virradóan drón csapódott az épületbe (fotó: MTI/EPA/NAÜ)

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök azt mondta, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be az építménybe.

Moszkva cáfolta, hogy orosz támadás érte volna a létesítményt.

Az ENSZ februárban közölte, hogy a sugárzási szint a normálisnak felel meg és stabil, és nem érkezett jelentés arról, hogy sugárzó anyagok szivárogtak volna ki a szarkofágból.

(MTI nyomán)

